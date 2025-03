SAÚDE

Pegar no sono rápido não é sinônimo de dormir bem; entenda

Especialistas explicam que padrão de sono saudável e natural passa por diferentes fases ao longo da noite

Normalmente, as pessoas que pegam no sono rápido ou apagam em qualquer lugar se orgulham da habilidade por pensar que dormem bem. Contudo, isso significa o contrário. A qualidade do sono não é medida pela velocidade que ele chega, podendo ser reflexo de vários fatores nocivos. >