MEIO AMBIENTE

Por que você não vê mais aves coloridas na sua cidade? Veja o que dizem os pesquisadores

Estudo revela que a urbanização e a desigualdade social estão apagando as cores da natureza urbana

Aves megacoloridas, aquelas com as plumagens mais vibrantes, estão sendo "filtradas" pelo ambiente urbano. De acordo com o biólogo Lucas Nascimento, da USP, a cidade impõe barreiras invisíveis a essas espécies. >