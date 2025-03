LUXUOSO

Quanto custa e o que inclui a viagem no disputado cruzeiro de Roberto Carlos? veja detalhes

A viagem especial do Rei com os fãs no Cruzeiro Além do Horizonte iniciou nesta quarta (12)

Anna Luiza Santos

Publicado em 13 de março de 2025 às 18:48

Roberto Carlos embarcando no navio Crédito: Reprodução

Aos 83 anos, Roberto Carlos embarcou nesta quarta-feira (12) no seu Cruzeiro Além do Horizonte. O navio especial saiu do Porto de Santos, litoral de São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro. Mas, afinal, quanto custa para navegar com o Rei durante quatro dias e o que está incluso? O CORREIO te conta. >

O cruzeiro de Roberto Carlos foi construído em Gênova, na Itália, tendo mais de 290 metros de comprimento e chega a pesar mais de 114.40 toneladas. Os valores para embarque custam, no mínimo, R$ 5088 por pessoa, e chegam até R$ 15.138, para quartos premium.>

Cruzeiro do Rei Crédito: Reprodução

Em seu interior, o navio possui 1504 cabines, 17 decks, 13 bares, 08 restaurantes, e não poderia faltar diversão com lojinhas, piscinas, SPA e cassino. O pacote de 5 dias e 4 noites a bordo do navio inclui até 5 refeições diárias, bebidas, traslado de ida e volta do Aeroporto de Guarulhos e, claro, uma noite com o show de Roberto Carlos. >

Cruzeiro do Rei Crédito: Reprodução