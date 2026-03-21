CONFUSÃO

Quem é Marco Antonio Gimenez, irmão de Luciana Gimenez, envolvido em briga com a própria mãe

Ator teria chegado no apartamento da mãe após festa e causado confusão que o levou a delegacia

Felipe Sena

Publicado em 21 de março de 2026 às 22:23

Marco Antonio Gimenez atuou em várias novelas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O irmão de Luciana Gimenez, Marco Antonio Gimenez, foi levado à 10ª Delegacia de Polícia, na Zona Sul do Rio de Janeiro no último sábado (14) após uma suposta agressão envolvendo a própria mãe, a atriz Vera Gimenez. O caso aconteceu durante a madrugada.

De acordo com o portal Terra, a polícia explicou que a discussão aconteceu em um apartamento no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde mora, Marco Antonio e sua mãe, atualmente.

Marco Antônio Gimenez 1 de 23

No entanto, muitas pessoas se perguntaram quem seria Marco. Apesar de não tão conhecido quanto a irmã, o ator, de 44 anos, costuma manter uma vida mais discreta, longe dos holofotes da TV e do entretenimento.

Marco atuou em várias novelas da TV Globo, como “Mulheres Apaixonadas”, “Sete Pecados”, “Caras & Bocas” e “Malhação”, de 2010, além de “Os Dez Mandamentos”, da Record TV.

Em seu perfil na rede social, Marco compartilha um pouco de sua rotina, além da participação em diversos programas de palco, como “Domingo Legal”, além de trabalhos cinematográficos recentes.

Nos últimos dias, seu nome ganhou destaque por causa do episódio envolvendo a família. Segundo o portal Terra, moradores do prédio teriam ouvido gritos vindos do imóvel e decidiram acionar a polícia para verificar a situação.

Quando os agentes chegaram ao endereço, Marco foi conduzido até uma delegacia para prestar depoimento sobre o episódio. O caso segue em investigação.

Nas redes sociais, o advogado de Luciana Gimenez, Sylvio Guerra, afirmou que o episódio foi resolvido, preservando a relação entre filho e mãe. "O melhor caminho muitas vezes é a mediação e o restabelecimento do diálogo", explicou.

Posicionamento de Vera Gimenez

A atriz Vera Gimenez falou pela primeira vez sobre a briga com o filho, Marco Antonio. Em entrevista à coluna da jornalista Fábia Oliveira, Vera explicou que o conflito começou quando o filho chegou em casa alterado após consumir bebida alcoólica. Diante da situação, a própria atriz decidiu acionar a polícia.

“Foi uma discussão, uma pessoa alcoolizada e discutiu comigo. Eu enchi o saco e chamei a polícia”, afirmou.

Segundo Vera Gimenez, o ator enfrenta um período difícil nos últimos anos, especialmente após ficar sem trabalho. De acordo com a atriz, Marco Antonio tem lidado com frustrações pessoais e se refugiado na bebida.

“Ele estava alcoolizado, revoltado da vida, desempregado e foi isso. Nada demais. Discutiu comigo, estava muito alterado com bebida. Ele não usa drogas, estava muito bêbado e alterado”, explicou.

A atriz também afirmou que, apesar do episódio, não houve agressão física. “Tenho um filho maravilhoso, mas de quatro anos para cá, desempregado, ele se sente rejeitado. Nada demais, não me agrediu, só falou várias besteiras e eu não estava disposta”, declarou.

Após o ocorrido, a apresentadora Luciana Gimenez, irmã de Marco Antonio, teria tomado medidas para evitar novos conflitos na família. Segundo informações de bastidores, ela decidiu retirar o irmão do apartamento da mãe e transferi-lo para um flat.

Ainda de acordo com relatos próximos à família, Luciana organizou a mudança e designou uma pessoa de confiança para acompanhar o irmão, tentando evitar novos episódios de descontrole.

O incidente que provocou a discussão aconteceu quando Marco Antonio chegou em casa depois de uma festa acompanhado de uma mulher. A situação teria gerado uma discussão intensa com Vera Gimenez dentro do apartamento.

Durante o conflito, ele teria quebrado objetos da casa e arrancado a porta da geladeira. Em um momento de tensão, Marco Antonio teria avançado em direção à mãe segurando um saca-rolhas. Um dos cães da atriz reagiu, permitindo que ela se afastasse.