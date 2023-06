Recém-nascida de 3 dias surpreende ao levantar a cabeça e engatinhar; assista

Com apenas três dias de vida, uma bebê recém-nascida surpreendeu sua família ao levantar a cabeça e engatinhar, ainda na maternidade, nos Estados Unidos. O registro foi feito pela mãe da menina, Samantha Mitchell, que compartilhou nas redes sociais. Normalmente, os bebês começam a engatinhar a partir dos 6 meses.



Para veículos internacionais, a mãe revelou ter sido babá, tendo “mais de 20 anos de experiência com crianças”, e, ainda assim, nunca ter visto um recém-nascido com essas habilidades. Ela se preocupou em filmar o momento, pensando que ninguém acreditaria se ela não mostrasse.