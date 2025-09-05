NOVELA DAS 9

Resumo de ‘Vale Tudo’: Solange salva Afonso e Consuêlo flagra Aldeíde com André nesta sexta (5)

Surpresas e conflitos marcam a trama, incluindo pedido de casamento e escândalo

Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:35

Solange socorre Afonso Crédito: Manoella Mello/Globo

O capítulo de “Vale Tudo”, que vai ao ar nesta sexta-feira (5), traz momentos de emoção e tensão para os personagens da trama. Solange socorre Afonso, que enfrenta uma situação delicada, enquanto Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas e é pedida em casamento novamente pelo marido.

O clima esquenta quando Consuêlo flagra Aldeíde com André. O jovem deixa claro que não pretende terminar o namoro com Aldeíde, aumentando o drama na história.

Paralelamente, Eugênio mostra a Celina e a Odete a postagem feita por Fátima em seu perfil, expondo publicamente a família Roitman. A situação gera desconforto e promete repercussão nos próximos capítulos.

Ainda no capítulo, André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde, reforçando os conflitos amorosos e as intrigas que movimentam a reta final da novela.