Resumo de ‘Vale Tudo’: Solange salva Afonso e Consuêlo flagra Aldeíde com André nesta sexta (5)

Heider Sacramento
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:35
O capítulo de “Vale Tudo”, que vai ao ar nesta sexta-feira (5), traz momentos de emoção e tensão para os personagens da trama. Solange socorre Afonso, que enfrenta uma situação delicada, enquanto Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas e é pedida em casamento novamente pelo marido.
O clima esquenta quando Consuêlo flagra Aldeíde com André. O jovem deixa claro que não pretende terminar o namoro com Aldeíde, aumentando o drama na história.
Paralelamente, Eugênio mostra a Celina e a Odete a postagem feita por Fátima em seu perfil, expondo publicamente a família Roitman. A situação gera desconforto e promete repercussão nos próximos capítulos.
Afonso enfrenta câncer em "Vale Tudo"
Ainda no capítulo, André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde, reforçando os conflitos amorosos e as intrigas que movimentam a reta final da novela.
Afonso diz que não vai seguir com o tratamento, e Solange tenta animá-lo. Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.