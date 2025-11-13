SOLIDARIEDADE

Sabrina Sato revela que desde o nascimento da filha todos os presentes são doados

Apresentadora disse que estimula a solidariedade da filha, fruto do relacionamento com Duda Nagle

Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:56

Sabrina Sato explicou detalhes da educação da filha Zoe Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Sabrina Sato revelou detalhes do aniversário da filha Zoe, de 6 anos, fruto do relacionamento com Duda Nagle, e disse que sempre faz doações próximo ao final do ano, incentivando a solidariedade e empatia desde a infância na pequena.

Sabrina Sato 1 de 13

A apresentadora falou sobre o assunto em entrevista ao portal LeoDias, quando marcou presença nesta quarta-feira (12), no Leilão Galácticos, em prol da Fundação Fenômenos, criada por Ronaldo.

“O aniversário dela é este mês, né? 29 de novembro. A gente está esvaziando, a casa está vazia, porque eu to falando para ela: ‘Vai chegar brinquedo novo, então não vamos doar agora. Está chegando na época de doar”, disse Sabrina Sato, que explicou que sempre pediu doações em sua festa de aniversário, em vez de presentes para a filha.

A apresentadora ainda revelou que antes não deixa a filha ficar com todos os presentes. “Eu sempre tirei, as pessoas sempre levaram presentes para doar a outras instituições, para outras crianças. Mas mesmo assim, ela sempre ganhou. Então ela sabe disso, sempre soube, e ela sabe do papel que a gente tem que cumprir como cidadão, né?”, contou.