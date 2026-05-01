Samira morre no final da novela Três Graças? Veja desfecho da vilã

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Fernanda Varela
Publicado em 1 de maio de 2026 às 20:30
A reta final da novela Três Graças promete fortes emoções com o desfecho de Samira. Considerada uma das principais vilãs da trama, a personagem interpretada por Fernanda Vasconcellos não terá um final trágico, mas pagará pelos crimes que comete ao longo da história.
Nos últimos capítulos, Samira se alia a Ferette, vivido por Murilo Benício, e participa do plano de sequestrar a filha de Raul, personagem de Paulo Mendes, e Joélly, interpretada por Alana Cabral. O objetivo da dupla é usar a criança como parte de uma tentativa de fuga do país.
Elenco de "Três Graças"
A situação se agrava após a confirmação de que a bebê, que estava sob os cuidados de Lena, papel de Barbara Reis, é na verdade filha biológica de Joélly. O caso desencadeia uma sequência de conflitos, incluindo a prisão do casal envolvido na compra da criança e a queda de outros personagens.
O desfecho acontece quando Paulinho, interpretado por Rômulo Estrela, localiza o esconderijo dos criminosos. Durante a ação, Ferette é baleado e acaba derrotado.
Já Samira é presa pela polícia e enfrenta um destino difícil atrás das grades. Ao chegar à prisão, a vilã é recebida com hostilidade pelas outras detentas, que já conhecem seu envolvimento com tráfico de bebês.
Diferente do que muitos esperavam, a personagem não morre, mas tem um final marcado por punição e rejeição, encerrando sua trajetória como uma das figuras mais odiadas da novela.