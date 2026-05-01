NOVELA

Samira morre no final da novela Três Graças? Veja desfecho da vilã

Personagem de Fernanda Vasconcellos enfrenta consequências após ajudar em plano criminoso na reta final

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 20:30

Samira (Fernanda Vasconcellos) Crédito: Divulgação

A reta final da novela Três Graças promete fortes emoções com o desfecho de Samira. Considerada uma das principais vilãs da trama, a personagem interpretada por Fernanda Vasconcellos não terá um final trágico, mas pagará pelos crimes que comete ao longo da história.

Nos últimos capítulos, Samira se alia a Ferette, vivido por Murilo Benício, e participa do plano de sequestrar a filha de Raul, personagem de Paulo Mendes, e Joélly, interpretada por Alana Cabral. O objetivo da dupla é usar a criança como parte de uma tentativa de fuga do país.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

A situação se agrava após a confirmação de que a bebê, que estava sob os cuidados de Lena, papel de Barbara Reis, é na verdade filha biológica de Joélly. O caso desencadeia uma sequência de conflitos, incluindo a prisão do casal envolvido na compra da criança e a queda de outros personagens.

O desfecho acontece quando Paulinho, interpretado por Rômulo Estrela, localiza o esconderijo dos criminosos. Durante a ação, Ferette é baleado e acaba derrotado.

Já Samira é presa pela polícia e enfrenta um destino difícil atrás das grades. Ao chegar à prisão, a vilã é recebida com hostilidade pelas outras detentas, que já conhecem seu envolvimento com tráfico de bebês.