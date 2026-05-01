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Samira morre no final da novela Três Graças? Veja desfecho da vilã

Personagem de Fernanda Vasconcellos enfrenta consequências após ajudar em plano criminoso na reta final

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 20:30

Samira (Fernanda Vasconcellos)
Samira (Fernanda Vasconcellos) Crédito: Divulgação

A reta final da novela Três Graças promete fortes emoções com o desfecho de Samira. Considerada uma das principais vilãs da trama, a personagem interpretada por Fernanda Vasconcellos não terá um final trágico, mas pagará pelos crimes que comete ao longo da história.

Nos últimos capítulos, Samira se alia a Ferette, vivido por Murilo Benício, e participa do plano de sequestrar a filha de Raul, personagem de Paulo Mendes, e Joélly, interpretada por Alana Cabral. O objetivo da dupla é usar a criança como parte de uma tentativa de fuga do país.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
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Paulinho por auto-upload

A situação se agrava após a confirmação de que a bebê, que estava sob os cuidados de Lena, papel de Barbara Reis, é na verdade filha biológica de Joélly. O caso desencadeia uma sequência de conflitos, incluindo a prisão do casal envolvido na compra da criança e a queda de outros personagens.

O desfecho acontece quando Paulinho, interpretado por Rômulo Estrela, localiza o esconderijo dos criminosos. Durante a ação, Ferette é baleado e acaba derrotado.

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Já Samira é presa pela polícia e enfrenta um destino difícil atrás das grades. Ao chegar à prisão, a vilã é recebida com hostilidade pelas outras detentas, que já conhecem seu envolvimento com tráfico de bebês.

Diferente do que muitos esperavam, a personagem não morre, mas tem um final marcado por punição e rejeição, encerrando sua trajetória como uma das figuras mais odiadas da novela.

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