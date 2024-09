SÓ NO GOGÓ

Sem playback, Cyndi Lauper canta sucessos em estreia no Rock in Rio

Coberta de paetês e no melhor espírito rock and roll, a voz de Gilrs Just Wanna Have Fun contagiou o público apresentando sucessos da sua discografia como 'All Through The Night', 'When You Were Mine', 'I Drove All Night' e 'Sisters Of Avalon'.