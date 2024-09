PAGODE BAIANO

Com Preta Gil na plateia, O Kannalha estreia em palco do Rock in Rio

Apontada como affair do artista, a cantora Preta Gil acompanhou o show e ganhou uma salva de palmas

Luiza Gonçalves

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 22:30

Com Preta Gil na plateia, O Kannalha estreia em palco do Rock in Rio Crédito: Luiza Gonçalves/CORREIO

No Rock in Rio, os cantores e ritmos baianos estão em toda parte. No caso do cantor O Kannalha, foi no palco do Coke Studio, ativação da Coca-Cola para o Rock in Rio. O pagodeiro chegou ao palco do espaço às 19:30 nesta quinta-feira.

Ao som de Fraquinha, Nego Doce e de Penetrar, parceria com Pabllo Vittar, o cantor fez sua estreia no festival e colocou o público da pista de energia cinética para dançar. “Vocês estão prontos para fazer uma baixaria original, vamos com toda nossa energia!”, convidou.

Dentre os presentes no show estava a cantora Preta Gil. “Uma salva de palmas para uma pessoa muito especial que não mediu esforços e veio curtir o show do Kannalha”, declarou o baiano no palco.