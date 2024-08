APOIO E AMOR

‘Queria muito estar do lado dela’, diz O Kanalha sobre tratamento de Preta Gil

Ele disse que não é fácil estar distante por causa do trabalho neste momento. “Não está sendo fácil estar aqui hoje fazendo meu trabalho. Poder cantar, estar com a cabeça no trabalho… É muito difícil. Queria muito estar do lado dela, com a ‘mão dada’, fortalecendo“, disse o artista em coletiva de imprensa nos bastidores do festival.