MICARETA CARIOCA

No Rock in Rio, Ivete Sangalo voa sobre o público cantando 'Minha Pequena Eva'

Cantora sobrevoou a multidão durante seu show no Palco Mundo nesta sexta-feira (20)

Luiza Gonçalves

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 21:06

Cantora sobrevoou a multidão durante seu show no Palco Mundo nesta sexta-feira (20) Crédito: Reprodução/Multishow

A sexta-feira (20) no Rock in Rio 2024 foi nomeada Dia Delas, com a programação composta inteiramente por cantoras mulheres em todo os palcos do festival. A honra de abrir o Palco Mundo ficou com Ivete Sangalo. E Mainha não decepcionou, levando a energia do Carnaval para o festival. “Pode dizer que é a micareta no Rock In Rio”, anunciou a cantora.

Toda vestida de rosa, afinal era o dia das divas pop, Ivete iniciou sua apresentação às 16h30 ao som de 'Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha' e, na sequência, a música do Carnaval de 2024, 'Macetando'. “Esse palco é muito especial pra mim”, declarou a cantora emocionada.

Essa foi a 18ª vez da baiana no Rock in Rio. No palco, Ivete rememorou o primeiro convite para tocar no festival. Ele lembrou ainda da primeira edição, quando tinha 13 anos e sonhava em ver a cidade do Rock. “Meu pai me dizia: o único Rio que você vai ver é o São Francisco”, relembrou. Emocionada em integrar o line-up de mais uma edição, ela declarou: “Esse show que eu montei para o Rock in Rio é para agradecer essa alegria que eu tenho de ter vocês sempre que eu piso nesse palco”.

No setlist não faltaram sucessos como 'Abalou', 'Festa', 'Poeira' e 'Acelera Aê' que trouxeram ao por do sol na cidade do Rock uma onda de leques coloridos ao ar. Alguns momentos marcantes do show incluíram Ivete na percussão e uma performances de 'Pequena Eva' com voo rasante na plateia que surpreendeu o público e emocionou a artista.

A tarde contou ainda com a participação da cantora Liniker para o lançamento da parceria 'Seus Recados'. Ovacionada pelo público Liniker cantou ainda um trechinho de 'Caju'. “Uma mulher maravilhosa. Te amo Liniker”, declarou Ivete.