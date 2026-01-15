FILME

Sessão da Tarde desta quinta-feira (15 de janeiro) mostra importância de acreditar no poder do universo

Filme mostra de forma simples a importância de acreditar em si e no universo

Felipe Sena

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:00

Sessão da Tarde exibe filme reflexivo sobre a energia de acreditar em si mesmo Crédito: Reprodução

Você acredita em si mesmo? E no universo? Alguns estudiosos dizem que o poder da atração é real. Por isso, é importante acreditar e emanar boas energias para o universo, com fé de que os sonhos irão se realizar, além de viver com mais leveza.

Nesta quinta-feira (15), a Sessão da Tarde exibe “O Segredo: Ouse Sonhar”. No longa, uma viúva com três filhos contrata um trabalhador manual para consertar sua casa durante uma grande tempestade. Quando não está fazendo reparos domésticos, ele compartilha sua filosofia de acreditar no poder do universo para entregar o que queremos.

'O Segredo: Ouse Sonhar' 1 de 6

O homem a ensina sobre a lei da atração e o quanto é importante crer que os pensamentos positivos têm um grande poder de influenciar diretamente no dia a dia de qualquer pessoa, sendo possível alcançar qualquer objetivo da vida da melhor forma.