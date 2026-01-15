Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sessão da Tarde desta quinta-feira (15 de janeiro) mostra importância de acreditar no poder do universo

Filme mostra de forma simples a importância de acreditar em si e no universo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:00

Sessão da Tarde exibe filme reflexivo sobre a energia de acreditar em si mesmo
Sessão da Tarde exibe filme reflexivo sobre a energia de acreditar em si mesmo Crédito: Reprodução

Você acredita em si mesmo? E no universo? Alguns estudiosos dizem que o poder da atração é real. Por isso, é importante acreditar e emanar boas energias para o universo, com fé de que os sonhos irão se realizar, além de viver com mais leveza.

Nesta quinta-feira (15), a Sessão da Tarde exibe “O Segredo: Ouse Sonhar”. No longa, uma viúva com três filhos contrata um trabalhador manual para consertar sua casa durante uma grande tempestade. Quando não está fazendo reparos domésticos, ele compartilha sua filosofia de acreditar no poder do universo para entregar o que queremos.

'O Segredo: Ouse Sonhar'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
1 de 6
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

O homem a ensina sobre a lei da atração e o quanto é importante crer que os pensamentos positivos têm um grande poder de influenciar diretamente no dia a dia de qualquer pessoa, sendo possível alcançar qualquer objetivo da vida da melhor forma.

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Tags:

Sessão da Tarde

Mais recentes

Imagem - Maxiane lamenta saída de Henri Castelli do BBB 26: 'Uma pena que não beijei sua boca'

Maxiane lamenta saída de Henri Castelli do BBB 26: 'Uma pena que não beijei sua boca'
Imagem - Gêmeos e Escorpião passam por virada intensa no amor, enquanto Capricórnio vive estabilidade emocional a partir de hoje (15 de janeiro)

Gêmeos e Escorpião passam por virada intensa no amor, enquanto Capricórnio vive estabilidade emocional a partir de hoje (15 de janeiro)
Imagem - O jogo virou: 4 signos entram em um ciclo raro de abundância e sorte hoje (15 de janeiro), e nada será como antes

O jogo virou: 4 signos entram em um ciclo raro de abundância e sorte hoje (15 de janeiro), e nada será como antes

MAIS LIDAS

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
01

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Imagem - Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)
02

Resultado da Lotomania 2875, desta quarta-feira (14)

Imagem - Parece, mas não é: por que o dia do Senhor do Bonfim não é feriado em Salvador
03

Parece, mas não é: por que o dia do Senhor do Bonfim não é feriado em Salvador

Imagem - Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos
04

Funcionário de ONG é torturado, morto e tem corpo exibido nas ruas por milicianos