Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sophie Charlotte não é indicada ao 'Melhores do Ano' e ausência da atriz repercute na web

A atriz é uma das protagonistas de “Três Graces”, atual novela das 21h

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 31 de março de 2026 às 15:47

Sophi Charlotte não nasceu no Brasil
Sophi Charlotte não nasceu no Brasil Crédito: Divulgação | Globo

Sophie Charlotte, que tem conquistado o público ao interpretar Gerluce em “Três Graças”, atual novela das nove da TV Globo, não foi indicada a nenhuma categoria no 'Melhores do Ano', do Domingão com Huck. Sophie divide o protagonismo do folhetim de Aguinaldo Silva com Dira Paes e Alana Cabral. A atriz também não compareceu à premiação, ocorrida no último domingo (29), apesar da obra estar indicada a “Melhor Novela”. A sua ausência gerou repercussão nas redes sociais.

A produção acabou vencendo nas categorias de “Melhor Novela”, “Melhor Ator” (com Murilo Benício), “Melhor Atriz” (com Grazi Massafera) e “Revelação do Ano” (com Alana Cabral).

Sophie apareceu nas redes sociais para celebrar as conquistas dos colegas de trabalho: "Passando realmente para comemorar, para celebrar com quem me acompanha aqui a conquista da novela 'Três Graças' no Melhores do Ano. A conquista do Murilo, da Grazi, da Alana e todas as indicações que a nossa novela recebeu".

"Agradecer ao Luiz Henrique [diretor do folhetim], agradecer na verdade muito pelo Murilo ter lembrado de mim naquele momento. Murilo que é um ator que eu admiro tanto, que tenho um prazer tão grande de contracenar com ele, de aprender com ele", continuou a atriz.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
1 de 37
Paulinho por auto-upload

No momento em que a produção recebeu o troféu de “Melhor Novela”, o diretor artístico Luiz Henrique Rios parabenizou a atuação de Sophie Charlotte no palco: "Ela está fazendo um negócio que não é normal, é inacreditável”, celebrou.

Sophie estava assistindo ao programa com o filho e também comentou sobre a situação em seu perfil: "Estou aqui em casa com meu filho que me perguntou por que eu não estava lá, mas estamos acompanhando do sofá”, disse.

Leia mais

Imagem - Ex-BBBs Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se reencontram após eliminação

Ex-BBBs Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se reencontram após eliminação

Imagem - ‘A Empregada’ ganha sequência com estreia prevista para 2027

‘A Empregada’ ganha sequência com estreia prevista para 2027

Imagem - Lázaro Ramos revela se pretende se mudar para Salvador: 'De seis em seis meses esse plano volta'

Lázaro Ramos revela se pretende se mudar para Salvador: 'De seis em seis meses esse plano volta'

Tags:

Sophie Charlotte Três Graças Melhores do ano

Mais recentes

Imagem - Deu ruim? Tonho amarela após beijar Lúcia e clima esfria em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (31)

Deu ruim? Tonho amarela após beijar Lúcia e clima esfria em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (31)
Imagem - 4 mortes, casamentos e mais: saiba tudo o que acontece na reta final de ‘Rainha da Sucata’

4 mortes, casamentos e mais: saiba tudo o que acontece na reta final de ‘Rainha da Sucata’
Imagem - Especialista explica por que você deve parar de carregar seu celular até 100%

Especialista explica por que você deve parar de carregar seu celular até 100%

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela
01

Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela

Imagem - Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções
02

Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções

Imagem - Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba
03

Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba

Imagem - Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal
04

Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal