NOVELAS

Sophie Charlotte não é indicada ao 'Melhores do Ano' e ausência da atriz repercute na web

A atriz é uma das protagonistas de “Três Graces”, atual novela das 21h

K Kamila Macedo

Publicado em 31 de março de 2026 às 15:47

Sophi Charlotte não nasceu no Brasil Crédito: Divulgação | Globo

Sophie Charlotte, que tem conquistado o público ao interpretar Gerluce em “Três Graças”, atual novela das nove da TV Globo, não foi indicada a nenhuma categoria no 'Melhores do Ano', do Domingão com Huck. Sophie divide o protagonismo do folhetim de Aguinaldo Silva com Dira Paes e Alana Cabral. A atriz também não compareceu à premiação, ocorrida no último domingo (29), apesar da obra estar indicada a “Melhor Novela”. A sua ausência gerou repercussão nas redes sociais.

A produção acabou vencendo nas categorias de “Melhor Novela”, “Melhor Ator” (com Murilo Benício), “Melhor Atriz” (com Grazi Massafera) e “Revelação do Ano” (com Alana Cabral).

Sophie apareceu nas redes sociais para celebrar as conquistas dos colegas de trabalho: "Passando realmente para comemorar, para celebrar com quem me acompanha aqui a conquista da novela 'Três Graças' no Melhores do Ano. A conquista do Murilo, da Grazi, da Alana e todas as indicações que a nossa novela recebeu".

"Agradecer ao Luiz Henrique [diretor do folhetim], agradecer na verdade muito pelo Murilo ter lembrado de mim naquele momento. Murilo que é um ator que eu admiro tanto, que tenho um prazer tão grande de contracenar com ele, de aprender com ele", continuou a atriz.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

No momento em que a produção recebeu o troféu de “Melhor Novela”, o diretor artístico Luiz Henrique Rios parabenizou a atuação de Sophie Charlotte no palco: "Ela está fazendo um negócio que não é normal, é inacreditável”, celebrou.