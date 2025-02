SOBRENATURAL

Suposta carta psicografada de Rita Lee viraliza nas redes e traz mensagem de arrepiar

Mensagem foi divulgada pelo médium Cláudio Isaque de Freitas

No conteúdo da mensagem enviada, ela revela que ao olhar para trás sente angustia, pois teve que abandonar tudo, mas sente que era o certo. “Uma força invisível me envolveu. As sombras desconhecidas chamavam-me, indicando que era hora de seguir adiante. Uma sensação única me envolvia, saudade, medo e curiosidade. Ao me despedir daqueles que tanto amei, senti a transição se aproximar".>

Destacando sentimentos de gratidão, alívio do sofrimento e reflexão sobre sua despedida, a carta segue: “Enquanto contemplava uma neblina densa ao meu redor, testemunhei a dádiva da vida que me foi concedida. No instante do meu desencarne, minha alma, inquieta sobre o mundo conhecido, despediu-se do lar terreno. As vozes embargadas dos entes queridos ecoavam, misturando-se às lágrimas que banhavam seus rostos. Esta compreensão de que a vida persiste além das fronteiras terrenas é uma dádiva que tenho abraçado intensamente".>