Suzane von Richthofen vive romance com médico e está grávida

Suzane von Richthofen está grávida de uma menina. A paulista, que chocou o país ao ser condenada pelo assassinato dos pais, em 2002,vive um romance com um médico. As informações são de Ulisses Campbell, autor da biografia “Suzane: Assassina e Manipuladora”.



A criança, segundo ele, se chamará Isabela e é fruto do relacionamento de Suzane com o médico Felipe Zecchini Muniz, de 40 anos. Os dois se conheceram pela internet e moram juntos na casa dele, num condomínio do município de Bragança Paulista, em São Paulo.