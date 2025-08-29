Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Telescópio James Webb descobre novo mundo e revela imagens reais de exoplaneta

Imagem inédita mostra planeta leve orbitando estrela distante

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 10:30

Telescópio espacial captura exoplaneta em disco de poeira estelar
Telescópio espacial captura exoplaneta em disco de poeira estelar Crédito: ESA

O telescópio espacial James Webb conseguiu um feito inédito: capturar a primeira imagem direta de um exoplaneta tão leve quanto Saturno. O registro abre um novo capítulo na busca por mundos além do Sistema Solar.

Chamado TWA 7b, o planeta está a 111 anos-luz da Terra e orbita uma estrela muito jovem, ainda cercada por poeira cósmica. Esse cenário raro ajuda os cientistas a entender como novos mundos surgem.

Telescópio - imagens do espaço e da Terra

Observar planetas distantes não é tarefa simples por Divulgação
Telescópio espacial captura exoplaneta em disco de poeira estelar por ESA
Cada imagem representa um passo enorme para a ciência por Paula Fróes/ CORREIO
Imagem captada pelo telescópio (VLT) e divulgada pelo Observátório Europeu do Sul mostra a nebulosa de Saturno, ou nebulosa NGC 7009. por European Southern Observatory
Imagem do Observatório Europeu do Sul mostra a galáxia espiral NGC 3981 capturada pelo telescópio FORS2. por EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY/AFP
Telescópios para observação no Planetário da Ufba por Paula Fróes/CORREIO
1 de 6
Observar planetas distantes não é tarefa simples por Divulgação

A façanha só foi possível graças ao coronógrafo do Webb, que bloqueia a luz da estrela e revela detalhes escondidos. O resultado impressionou astrônomos e marcou um avanço sem precedentes.

Um planeta surpreendente

O TWA 7b possui apenas 30% da massa de Júpiter e é dez vezes mais leve que qualquer planeta já fotografado. Isso mostra a sensibilidade do Webb e sua capacidade de explorar regiões antes invisíveis.

O planeta foi encontrado em um anel estreito de poeira ao redor da estrela TWA 7. Esse padrão revelou pistas da presença de corpos invisíveis, até que o Webb confirmou a existência do exoplaneta.

“Esta descoberta representa um marco importante na busca por exoplanetas”, declarou o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS) em comunicado, reforçando a dimensão histórica desse registro cósmico.

Desafios da astrofísica

Observar planetas distantes não é tarefa simples. O brilho intenso da estrela costuma ofuscar os sinais e a proximidade angular entre os corpos dificulta qualquer tentativa de registro.

“O James Webb usa coronógrafos que atenuam a luz estelar e permitem revelar objetos tênues e próximos”, explicou Mario De Prá, astrônomo do Observatório Nacional.

Mesmo com essa tecnologia, apenas mundos jovens e brilhantes no infravermelho podem ser detectados. Por isso, cada imagem representa um passo enorme para a ciência.

Pistas para nossa origem

Investigar outros sistemas planetários ajuda a entender como o nosso se formou. Esses dados permitem comparações e oferecem pistas sobre a história inicial da Terra e dos planetas gigantes.

Segundo De Prá, observar mundos em diferentes estágios fornece padrões e exceções que enriquecem os modelos científicos. Isso aproxima os astrônomos de respostas sobre nossas próprias origens.

A descoberta do TWA 7b reforça o papel do James Webb como peça-chave na compreensão da evolução cósmica e dos mecanismos que moldaram o Sistema Solar.

Mais recentes

Imagem - Gabriel Medina assume namoro com assistente de palco do SBT; saiba quem é

Gabriel Medina assume namoro com assistente de palco do SBT; saiba quem é
Imagem - Jornalista é atacado por touros em festival e fica com costelas quebradas e ferimentos graves

Jornalista é atacado por touros em festival e fica com costelas quebradas e ferimentos graves
Imagem - É anônimo e quer se tornar modelo de sucesso? Confira evento gratuito que acontece neste sábado em Vitória da Conquista

É anônimo e quer se tornar modelo de sucesso? Confira evento gratuito que acontece neste sábado em Vitória da Conquista

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua