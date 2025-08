CONSTRUÇÃO

Telha sanduíche é a escolha ideal? Veja o que ela faz pela sua casa

A telha sanduíche transforma seu ambiente com isolamento e economia

A telha sanduíche se destaca como uma alternativa superior à telha comum na construção civil. Ela proporciona conforto térmico e acústico inigualáveis, além de reduzir drasticamente seus gastos com energia e manutenção. É uma solução completa para seu projeto. >

Benefícios da telha sanduíche que você precisa conhecer

Enquanto casas com telha comum podem chegar a 50°C em dias quentes, a telha sanduíche pode manter o ambiente em cerca de 26°C, dependendo do isolamento. Essa diferença se traduz em um impacto direto e positivo no consumo de energia elétrica.>