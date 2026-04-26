Tem algo estranho no ar: sensação de confusão toma conta, mas melhora rápido para 3 signos

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Giuliana Mancini
Publicado em 26 de abril de 2026 às 11:00
Se você anda com a sensação de que algo não está encaixando, saiba que isso não é impressão. De acordo com a astróloga Carol Starr, esse período mais confuso tem explicação e, melhor ainda, tem prazo para acabar. Depois de semanas intensas, com mudanças e pressões acumuladas, três signos começam a sair desse caos e retomar o controle da própria vida. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: Esse sentimento de estar meio perdido tem um propósito claro: te fazer desacelerar e repensar seus caminhos. Carol Starr aponta que essa fase pede pausa estratégica antes de um novo ciclo. A partir de agora, você começa a se sentir mais alinhado consigo mesmo e com o que deseja. A astróloga May alerta que mudanças nas relações são inevitáveis: "Você pode perceber que superou algumas pessoas". Isso pode assustar, mas também abre espaço para conexões mais alinhadas com seu futuro.
Dica cósmica: Nem todo afastamento é perda, às vezes é evolução.
Filmes para Gêmeos
Câncer: A pressão recente mexeu diretamente com sua vida profissional e com a forma como você se posiciona no mundo. Segundo May, você passou por um período intenso envolvendo carreira, ambição e reconhecimento, o que naturalmente gera desgaste. Agora, o desafio é não fugir disso. Seja assumindo novas responsabilidades ou encarando mudanças necessárias, esse momento pede coragem. Essa fase marca o início de um processo mais longo de construção e amadurecimento.
Dica cósmica: Encare o desconforto como sinal de crescimento, não como um problema.
Filmes para Câncer
Libra: A sensação de instabilidade tem sido forte, principalmente em relacionamentos e decisões profissionais. Parece que nada se resolve com facilidade e isso cansa. Mas essa fase está te empurrando para algo maior. Segundo a astróloga May, este é um período decisivo para conexões, sejam amorosas ou profissionais. "Se você está solteiro, prepare-se para investir energia em conhecer alguém ou levar algo adiante". Já para quem está em uma relação ou parceria, o momento favorece novos projetos e decisões importantes. Conversas ganham peso e podem abrir portas relevantes.
Dica cósmica: Use esse momento para decidir o que você realmente quer construir com alguém.
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