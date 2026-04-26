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Tem algo estranho no ar: sensação de confusão toma conta, mas melhora rápido para 3 signos

Fase instável começa a dar lugar a clareza, decisões mais firmes e um novo controle sobre a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de abril de 2026 às 11:00

Signos e alerta vermelho
Signos e alerta vermelho Crédito: Imagem gerada por IA

Se você anda com a sensação de que algo não está encaixando, saiba que isso não é impressão. De acordo com a astróloga Carol Starr, esse período mais confuso tem explicação e, melhor ainda, tem prazo para acabar. Depois de semanas intensas, com mudanças e pressões acumuladas, três signos começam a sair desse caos e retomar o controle da própria vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos: Esse sentimento de estar meio perdido tem um propósito claro: te fazer desacelerar e repensar seus caminhos. Carol Starr aponta que essa fase pede pausa estratégica antes de um novo ciclo. A partir de agora, você começa a se sentir mais alinhado consigo mesmo e com o que deseja. A astróloga May alerta que mudanças nas relações são inevitáveis: "Você pode perceber que superou algumas pessoas". Isso pode assustar, mas também abre espaço para conexões mais alinhadas com seu futuro.

Dica cósmica: Nem todo afastamento é perda, às vezes é evolução.

Filmes para Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
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Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Câncer: A pressão recente mexeu diretamente com sua vida profissional e com a forma como você se posiciona no mundo. Segundo May, você passou por um período intenso envolvendo carreira, ambição e reconhecimento, o que naturalmente gera desgaste. Agora, o desafio é não fugir disso. Seja assumindo novas responsabilidades ou encarando mudanças necessárias, esse momento pede coragem. Essa fase marca o início de um processo mais longo de construção e amadurecimento.

Dica cósmica: Encare o desconforto como sinal de crescimento, não como um problema.

Filmes para Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
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Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Libra: A sensação de instabilidade tem sido forte, principalmente em relacionamentos e decisões profissionais. Parece que nada se resolve com facilidade e isso cansa. Mas essa fase está te empurrando para algo maior. Segundo a astróloga May, este é um período decisivo para conexões, sejam amorosas ou profissionais. "Se você está solteiro, prepare-se para investir energia em conhecer alguém ou levar algo adiante". Já para quem está em uma relação ou parceria, o momento favorece novos projetos e decisões importantes. Conversas ganham peso e podem abrir portas relevantes.

Dica cósmica: Use esse momento para decidir o que você realmente quer construir com alguém.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
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La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Gêmeos Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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