The Rock encanta web ao deixar que filhas façam maquiagem nele; veja vídeo

Dwayne Johnson brincou com internautas ao registrar o momento

O ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, estava pronto para ir à academia e manter o shape, quando se deparou com um pedido inusitado das filhas Jazzy e Tia: “Papai, podemos colocar sombra em você?”. Sem pensar duas vezes, ele sentou e disse para as meninas começaram o trabalho.

Essa não é a primeira vez que The Rock mostra que gosta de brincar com as pequenas. Em 2022, o ator mostrou que participou da “festa do chá” com a filha Tiana. “Cara, essas festas de chá papai/filha/coelho têm um jeito especial de colocar a vida em perspectiva real”, escreveu o astro em seu perfil no Instagram. “Ela acabou de fazer 4 anos e provavelmente não vai se lembrar disso, mas, com certeza, eu vou”, acrescentou.