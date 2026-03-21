ASTROLOGIA

Touro, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal poderoso do universo hoje (21 de março) e ganham mais clareza sobre os próximos passos

O sábado favorece confiança, firmeza emocional e decisões guiadas por uma percepção mais certeira do que realmente vale a pena

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de março de 2026 às 05:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, sábado, 21 de março, chega com uma energia de mais estabilidade, segurança e confiança na própria percepção. É aquele tipo de dia em que pequenos acontecimentos, encontros ou sensações podem funcionar como sinais importantes, mostrando com mais clareza o que faz sentido manter e o que já não merece espaço. Para quatro signos, esse movimento tende a ser ainda mais forte, trazendo respostas, validações e uma sensação poderosa de estar no caminho certo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: O dia favorece uma conexão mais forte com seu próprio corpo, sua mente e sua capacidade de perceber o que te faz bem de verdade. Você pode sentir que algo finalmente entra nos eixos, trazendo mais confiança para agir e seguir em frente. Esse sinal poderoso do universo aparece na forma de clareza, autoconsciência e força interior para reconhecer seus limites e também seus talentos.

Dica cósmica: Aposte no que te fortalece e não ignore os sinais de equilíbrio que o dia traz.

Filmes para o signo de Touro 1 de 10

Câncer: Neste sábado, os sinais aparecem por meio de pessoas, ambientes e situações que te fazem sentir acolhida, respeitada e emocionalmente segura. O dia ajuda você a enxergar com mais nitidez quem realmente vale sua entrega e quem já não merece mais sua atenção. Há uma proteção importante nesse movimento, como se o universo estivesse te lembrando de que paz também é critério.

Dica cósmica: Escolha o que te faz bem sem culpa e sem insistir no que já te desgasta.

Filmes para o signo de Câncer 1 de 10

Virgem: Sua intuição tende a falar mais alto e pode confirmar que uma decisão recente foi mais certeira do que parecia no começo. O sábado traz sinais discretos, mas muito claros para quem sabe observar os detalhes, e você deve sentir com mais força que está seguindo uma direção coerente com o que quer construir. Em vez de duvidar tanto, o momento pede confiança naquilo que já vem funcionando.

Dica cósmica: Pare de revisar excessivamente o que já mostrou que está dando certo.

Filmes para o signo de Virgem 1 de 10

Capricórnio: O dia te ajuda a perceber com clareza o que tem estrutura, futuro e chance real de crescimento. Você pode receber um sinal importante ao notar que tudo aquilo que foi construído com esforço e constância continua firme, mesmo em meio às incertezas. Esse sábado reforça sua resistência, sua visão de longo prazo e sua capacidade de confiar mais no próprio processo.

Dica cósmica: Valorize o que é sólido e continue investindo no que prova ter base para durar.