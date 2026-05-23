Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Touro, Virgem, Aquário e Peixes recebem um aviso importante do universo hoje (23 de maio) e podem tomar uma decisão que muda tudo

O sábado chega com sinais intensos, revelações emocionais e uma sensação forte de que algumas coisas não podem mais continuar como antes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 05:00

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Existem dias em que o universo fala baixo. Hoje não. Para alguns signos, o sábado, 23 de maio, traz situações, encontros e percepções que funcionam como um verdadeiro alerta emocional. O momento favorece cortes necessários, mudanças internas e decisões que vinham sendo adiadas há tempo demais.

Leia mais

Imagem - 5 signos entram na temporada de Gêmeos prestes a receber uma notícia que pode mudar completamente seus caminhos

5 signos entram na temporada de Gêmeos prestes a receber uma notícia que pode mudar completamente seus caminhos

Imagem - A temporada de Gêmeos começa hoje e promete acelerar a vida dos signos até de forma perigosa

A temporada de Gêmeos começa hoje e promete acelerar a vida dos signos até de forma perigosa

Imagem - Touro, Escorpião e mais 4 signos podem viver romances intensos após a entrada de Vênus em Câncer

Touro, Escorpião e mais 4 signos podem viver romances intensos após a entrada de Vênus em Câncer

Touro: Você pode perceber hoje que está insistindo em situações que já perderam o sentido. O universo tenta mostrar que conforto não é a mesma coisa que felicidade. Conversas inesperadas ou atitudes de alguém próximo podem abrir seus olhos para algo que você vinha evitando enxergar.

Dica cósmica: Não ignore os sinais só porque eles mexem com sua zona de conforto.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Virgem: O dia favorece clareza mental e decisões importantes ligadas à vida pessoal. Você tende a perceber que carregou responsabilidades emocionais que nunca deveriam ter sido apenas suas. Existe uma energia forte de libertação e reorganização acontecendo ao seu redor.

Dica cósmica: Pare de tentar salvar relações que dependem apenas do seu esforço.

O date perfeito para Virgem

O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: café minimalista com apresentação impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: aula de culinária como experiência a dois por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: visita a galeria de arte moderna por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: jantar leve com mesa posta perfeita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: passeio em jardim bem cuidado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: tarde em livraria organizada e silenciosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: noite de planejamento de viagem juntos por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA

Aquário: Uma sensação inesperada de inquietação pode surgir hoje, mas ela tem um propósito importante. O universo quer tirar você da estagnação. Existe chance de mudanças rápidas envolvendo amizades, rotina ou planos futuros. Algo novo começa a chamar sua atenção de maneira intensa.

Dica cósmica: Às vezes, perder o controle é exatamente o que leva você para o caminho certo.

O date perfeito para Aquário

O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de jogos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: date em cafeteria moderna com vibe diferente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: sessão de filmes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: feira criativa ou de artesanato local por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de música em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de conversa sobre ideias e planos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: passeio noturno pela cidade com parada para observar o movimento por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

Peixes: O sábado traz uma energia profunda de sensibilidade e intuição. Você pode receber uma resposta que estava esperando há muito tempo ou perceber claramente qual direção seguir daqui para frente. Existe também uma forte necessidade de proteger sua paz emocional acima de qualquer expectativa externa.

Dica cósmica: Sua intuição está tentando evitar que você repita velhos padrões.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: jantar leve com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Touro Virgem Aquário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes

Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes
Imagem - Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais

Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração

Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração