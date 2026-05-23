ASTROLOGIA

Touro, Virgem, Aquário e Peixes recebem um aviso importante do universo hoje (23 de maio) e podem tomar uma decisão que muda tudo

O sábado chega com sinais intensos, revelações emocionais e uma sensação forte de que algumas coisas não podem mais continuar como antes

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 05:00

Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Existem dias em que o universo fala baixo. Hoje não. Para alguns signos, o sábado, 23 de maio, traz situações, encontros e percepções que funcionam como um verdadeiro alerta emocional. O momento favorece cortes necessários, mudanças internas e decisões que vinham sendo adiadas há tempo demais.

Touro: Você pode perceber hoje que está insistindo em situações que já perderam o sentido. O universo tenta mostrar que conforto não é a mesma coisa que felicidade. Conversas inesperadas ou atitudes de alguém próximo podem abrir seus olhos para algo que você vinha evitando enxergar.

Dica cósmica: Não ignore os sinais só porque eles mexem com sua zona de conforto.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Virgem: O dia favorece clareza mental e decisões importantes ligadas à vida pessoal. Você tende a perceber que carregou responsabilidades emocionais que nunca deveriam ter sido apenas suas. Existe uma energia forte de libertação e reorganização acontecendo ao seu redor.

Dica cósmica: Pare de tentar salvar relações que dependem apenas do seu esforço.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Aquário: Uma sensação inesperada de inquietação pode surgir hoje, mas ela tem um propósito importante. O universo quer tirar você da estagnação. Existe chance de mudanças rápidas envolvendo amizades, rotina ou planos futuros. Algo novo começa a chamar sua atenção de maneira intensa.

Dica cósmica: Às vezes, perder o controle é exatamente o que leva você para o caminho certo.

O date perfeito para Aquário 1 de 8

Peixes: O sábado traz uma energia profunda de sensibilidade e intuição. Você pode receber uma resposta que estava esperando há muito tempo ou perceber claramente qual direção seguir daqui para frente. Existe também uma forte necessidade de proteger sua paz emocional acima de qualquer expectativa externa.

Dica cósmica: Sua intuição está tentando evitar que você repita velhos padrões.