FOI POR POUCO

Turista é multada em R$ 10 mil e arrisca vida por fotos em Fernando de Noronha

Mulher sentou em pedras completamente soltas e correu risco de morte, diz geóloga

A turista foi filmada em um precipício do Mirante Dois Irmãos, dentro do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. O comportamento dela, além de trazer riscos à própria vida, colocou em risco a unidade de conservação ambiental.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), quatro pessoas invadindo o espaço já foram identificadas e serão multados em até R$ 10 mil.

Quem filmou o caso foi o guia Tiberius Oliveira, que, ao g1, contou que a violação aconteceu no sábado (11), e que havia um grupo de quatro pessoas — as quatro, segundo o ICMBio, cometeram a irregularidade e foram identificadas.

No vídeo, a mulher aparece de biquíni, sentada e fazendo poses em cima de uma pedra, enquanto um homem tira fotos suas. Tiberius aborda o casal e avisa que é proibido permanecer no local, conforme indica a cerca de proteção. A mulher ignora e segue fazendo poses.

"As grades estão ali para salvaguardar a vida das pessoas, e naquele local as rochas estão completamente soltas. É um lugar muito perigoso. Inclusive, a parte de baixo, na praia da Baía dos Porcos, foi interditada, porque essas rochas, exatamente onde elas [turistas] estavam, elas são soltas do paredão e podem cair a qualquer momento. A gente optou por não fazer o manejo dessas rochas, porque é um local natural, e o paredão é muito alto", explicou.