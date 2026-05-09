ASTROLOGIA

Universo encerra ciclo pesado e entrega presente inesperado para Leão, Virgem, Escorpião e Peixes hoje (9 de maio)

O dia traz alívio, respostas e a sensação de que finalmente tudo começa a entrar nos eixos

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 9 de maio, chega com uma energia de encerramento importante para alguns signos do zodíaco. Depois de dias intensos, preocupações acumuladas e situações que pareciam não ter fim, o cenário começa a mudar de forma mais leve e positiva. O dia favorece conclusões, libertações emocionais e aquela sensação rara de perceber que o pior finalmente passou. Para quatro signos, esse movimento pode funcionar como um verdadeiro presente do universo, trazendo paz, clareza e esperança para os próximos passos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Algo que vinha pesando emocionalmente começa finalmente a perder força. Você percebe que insistir no sofrimento não faz mais sentido e decide abrir espaço para dias mais leves. O sábado marca um ponto de virada importante na sua rotina emocional, trazendo mais tranquilidade e confiança no futuro.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente para começar a melhorar.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Virgem: Depois de tanto esforço e desgaste mental, você finalmente começa a enxergar um fim para um problema que parecia interminável. O mais importante é que esse encerramento chega de forma natural, sem cobranças exageradas ou necessidade de controle. O alívio vem justamente quando você entende que não precisa carregar tudo sozinho.

Dica cósmica: Descansar também faz parte do processo de crescimento.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Escorpião: O sábado traz uma sensação intensa de libertação emocional. Você encerra um ciclo cansativo e percebe que conseguiu atravessar uma fase complicada muito mais forte do que imaginava. Existe esperança no ar novamente, e isso muda completamente sua energia para os próximos dias.

Dica cósmica: Permita-se sentir orgulho da pessoa que você se tornou.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Peixes: Uma situação que vinha consumindo sua paciência começa finalmente a se resolver. O que antes parecia um peso constante perde força, e você recupera a sensação de paz que estava faltando. Aos poucos, sua mente desacelera e fica mais fácil enxergar novas possibilidades para o futuro.

Dica cósmica: O fim de um desgaste também pode marcar o começo de algo muito melhor.