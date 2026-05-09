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Hoje (9 de maio) traz decisões importantes, reviravoltas emocionais e sinais que podem definir os próximos passos de cada signo

O sábado chega favorecendo conversas importantes, reorganização de planos e atitudes que podem abrir caminhos inesperados nas próximas semanas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 9 de maio, a energia do dia favorece atitudes conscientes, menos impulsividade e mais clareza emocional. Algumas situações podem parecer lentas no começo, mas tudo tende a se encaixar conforme o dia avança. O momento pede equilíbrio entre razão e emoção, especialmente em decisões ligadas ao trabalho, dinheiro e relacionamentos. Pequenos ajustes feitos hoje podem trazer resultados importantes mais adiante. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você pode sentir uma pressão maior nas responsabilidades, principalmente no trabalho. Apesar disso, sua postura firme ajuda a resolver pendências e conquistar respeito. No amor, evite responder no impulso para não criar mal-entendidos desnecessários. A saúde pede mais equilíbrio entre produtividade e descanso. Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

Touro: Hoje favorece planos de longo prazo, estudos e decisões ligadas ao futuro. Sua calma será essencial para lidar com situações delicadas sem desgaste emocional. No amor, conexões profundas ganham força e conversas sinceras aproximam ainda mais. Dica cósmica: Confie mais no seu próprio tempo.

Gêmeos: Hoje traz uma necessidade maior de silêncio, reflexão e organização emocional. Você pode perceber que algumas respostas surgem quando para de tentar controlar tudo. No trabalho, agir com estratégia será mais inteligente do que buscar reconhecimento imediato. Dica cósmica: Preserve sua energia antes de compartilhá-la com todo mundo.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje os relacionamentos ganham destaque e exigem mais maturidade emocional. Parcerias profissionais podem trazer bons resultados quando existe diálogo e equilíbrio. No amor, uma conversa importante pode esclarecer sentimentos e fortalecer vínculos. Dica cósmica: Escutar com calma pode mudar completamente uma situação.

Leão: Hoje pede foco, disciplina e atenção aos detalhes. Você pode se destacar pela organização e pela forma responsável como conduz tarefas importantes. No amor, pequenas atitudes terão mais impacto do que grandes promessas. Dica cósmica: A constância será sua maior força hoje.

Virgem: Hoje traz uma energia mais leve e criativa, ajudando você a sair um pouco da rotina mental intensa dos últimos dias. No trabalho, ideias diferentes podem abrir caminhos interessantes. No amor, demonstrar sentimentos sem tanta análise fortalece conexões. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito para valer a pena.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra: Hoje será importante cuidar mais do seu equilíbrio emocional e do ambiente ao seu redor. Questões familiares ou pessoais podem pedir atenção extra. No amor, momentos tranquilos e sinceros fortalecem a relação. Dica cósmica: Seu bem-estar começa dentro de casa e dentro da sua mente.

Escorpião: Hoje favorece conversas importantes, decisões rápidas e resolução de pendências. Sua comunicação estará mais forte, mas será essencial evitar tom rígido ou impaciente. No trabalho, uma ideia bem apresentada pode abrir portas. Dica cósmica: Escolha suas palavras com intenção.

Sagitário: Hoje pede mais responsabilidade financeira e menos impulsividade. O momento favorece planejamento, estabilidade e decisões práticas. No amor, segurança emocional pesa mais do que intensidade passageira. Dica cósmica: Crescer também significa aprender a administrar melhor sua energia e seus recursos.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje você tende a sentir mais clareza sobre metas pessoais e decisões importantes. Sua postura firme ajuda a assumir liderança sem precisar provar nada para ninguém. No amor, paciência e maturidade fortalecem vínculos. Dica cósmica: Você não precisa carregar tudo sozinho.

Aquário: Hoje será importante desacelerar e observar mais antes de agir. O dia favorece reflexões profundas e reorganização emocional. No trabalho, agir nos bastidores pode trazer resultados melhores do que exposição excessiva. Dica cósmica: O silêncio também pode ser uma resposta poderosa.

Peixes: Hoje favorece conexões, amizades e projetos compartilhados. Pessoas certas podem aparecer para ajudar você a enxergar caminhos diferentes. No amor, planos em conjunto fortalecem a relação. Dica cósmica: Sonhos ganham força quando encontram direção.

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