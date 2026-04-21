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Vai ter feriadão de novo? Que dia cai o feriado de Tiradentes em 2027

Data fixa no calendário nacional impede emenda natural e exige negociação para folga prolongada

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:33

Calendário 2026
Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

Quem já está de olho no calendário de 2027 vai encontrar um cenário pouco animador para o feriado de Tiradentes. A data, celebrada em 21 de abril, cairá em uma quarta-feira, considerada a pior posição possível para quem pretende aproveitar um descanso prolongado.

Por ser um feriado nacional fixo, definido por lei, não há possibilidade de alteração. Na prática, isso significa que ele ficará isolado no meio da semana, sem conexão direta com o fim de semana anterior ou seguinte, o que dificulta a tradicional “emenda”.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval

3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram
21 de abril – Tiradentes por Imagem: Reprodução digital | RioFilme
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Ana Albuquerque/CORREIO
24 de junho - São João por Divulgação
2 de julho - Independência do Brasil na Bahia por Marina Silva/CORREIO
7 de setembro  – Independência do Brasil por Maysa Polcri/CORREIO
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida por Reprodução/Arquidiocese de São Salvador
Movimentação do Dia de Finados no cemitério Campo da Esperança por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dia de Finados no cemitério Campo da esperança em Brasília por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
2 de novembro – Finados por Marina Silva/CORREIO
15 de novembro – Proclamação da República por Divulgação
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra por Tomaz Silva/Agência Brasil
8 de dezembro  - Nossa Senhora da Conceição da Praia por Arisson Marinho
25 de dezembro – Natal por Divulgação/Roberto Abreu
1 de 15
3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram

Enquanto feriados que caem na segunda ou sexta garantem automaticamente três dias de folga, e datas em terça ou quinta ainda permitem ponto facultativo, a quarta-feira exige um esforço maior. Para transformar o dia em um feriadão, seria necessário negociar dois dias extras de folga, seja antes ou depois da data, algo que raramente acontece de forma ampla.

A tendência, portanto, é que a maioria dos trabalhadores tenha apenas a pausa no próprio dia 21, mantendo a rotina normal nos demais dias da semana.

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O calendário, no entanto, reserva algumas compensações. Em 2027, outros feriados nacionais devem cair em posições mais favoráveis, como a Sexta-feira Santa e a Proclamação da República, que garantem folgas prolongadas sem necessidade de negociação.

Criado para homenagear Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o feriado relembra a execução do líder da Inconfidência Mineira, em 1792, e é celebrado em todo o país desde 1949.

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