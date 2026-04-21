FOLGA

Vai ter feriadão de novo? Que dia cai o feriado de Tiradentes em 2027

Data fixa no calendário nacional impede emenda natural e exige negociação para folga prolongada

Agência Correio

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:33

Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

Quem já está de olho no calendário de 2027 vai encontrar um cenário pouco animador para o feriado de Tiradentes. A data, celebrada em 21 de abril, cairá em uma quarta-feira, considerada a pior posição possível para quem pretende aproveitar um descanso prolongado.

Por ser um feriado nacional fixo, definido por lei, não há possibilidade de alteração. Na prática, isso significa que ele ficará isolado no meio da semana, sem conexão direta com o fim de semana anterior ou seguinte, o que dificulta a tradicional “emenda”.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval 1 de 15

Enquanto feriados que caem na segunda ou sexta garantem automaticamente três dias de folga, e datas em terça ou quinta ainda permitem ponto facultativo, a quarta-feira exige um esforço maior. Para transformar o dia em um feriadão, seria necessário negociar dois dias extras de folga, seja antes ou depois da data, algo que raramente acontece de forma ampla.

A tendência, portanto, é que a maioria dos trabalhadores tenha apenas a pausa no próprio dia 21, mantendo a rotina normal nos demais dias da semana.

O calendário, no entanto, reserva algumas compensações. Em 2027, outros feriados nacionais devem cair em posições mais favoráveis, como a Sexta-feira Santa e a Proclamação da República, que garantem folgas prolongadas sem necessidade de negociação.