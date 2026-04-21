CURIOSIDADES

As 10 melhores cervejas do Brasil: ranking revela as favoritas dos brasileiros

De grandes marcas às artesanais com frutas, ranking mostra o que dominou o paladar brasileiro



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:23

Heineken, Spaten e Eisenbahn lideram a preferência popular em um ano marcado por recordes de qualidade, prêmios mundiais e o crescimento histórico das cervejas sem álcool no Brasil Crédito: Banco de imagem

O ano de 2025 marcou um avanço expressivo do setor cervejeiro no Brasil. Com uma nova cervejaria abrindo a cada dois dias úteis e um total de 1.949 fábricas ativas, o país ampliou sua presença no cenário internacional, com rótulos premiados e maior diversidade de estilos disponíveis ao consumidor.

Seja você um apreciador das grandes marcas ou um entusiasta das artesanais de nicho, o ranking de 2025 revela que a régua subiu para todos. Confira a seguir os destaques que dominaram as premiações e o paladar dos brasileiros.

Cerveja faz bem para a saúde? 1 de 13

As campeãs do mundo: o topo do pódio técnico

Nestas marcas, o que vale é o rigor técnico e a criatividade que colocou o Brasil à frente de tradições milenares na "Copa do Mundo" da cerveja (World Beer Cup) e no World Beer Awards.

1. Canoa Quebrada (Cervejaria 277 Craft Beer)

Diretamente de Foz do Iguaçu para o topo do mundo. Esta Gose é o símbolo da identidade brasileira: leva caju em sua composição, unindo a técnica alemã de uma cerveja salgada e ácida com o frescor tropical. Levou o ouro no World Beer Cup 2025.

2. Melancia SOUR’n Salt (Sim! Cerveja)

A prova de que o setor "Zero Álcool" amadureceu. Esta cerveja de Campinas faturou o ouro mundial na categoria sem álcool, provando que é possível ter complexidade sensorial, acidez equilibrada e sabor sem precisar do teor alcoólico.

3. OPA Bier Lager

A catarinense OPA Bier provou que o Sul continua sendo um bastião da tradição alemã bem executada. Foi coroada como "World's Best" na categoria Lager em Londres, consolidando-se como a melhor do mundo em um estilo onde não há espaço para erros.

4. Quadrupel 277 (Cervejaria 277 Craft Beer)

Outra medalhista de ouro mundial. Uma cerveja potente, complexa e de guarda, que mostra que o Brasil também domina os estilos belgas mais densos e alcoólicos.

Ranking de preferência popular: as 10 mais de 2025

Baseado nos dados de plataformas como Untappd e RateBeer, este ranking reflete a constância e o custo-benefício que conquistaram o dia a dia do consumidor.

Heineken Spaten Eisenbahn Original Budweiser Stella Artois Boêmia

(Observação: O ranking de 2025 é completado por rótulos que reforçam a tendência "Puro Malte", ocupando as posições 8 a 10 com marcas que priorizam ingredientes naturais em detrimento de adjuntos).

O sucesso das cervejas “sem álcool” e “sem glúten”

O mercado brasileiro em 2025 é definido pela escolha consciente, com números que mostram um futuro focado no bem-estar.

A produção de cervejas sem álcool teve um salto impressionante de 536,9%, passando a representar 5% de todo o volume fabricado no país, enquanto o segmento sem glúten cresceu 130% e atingiu a marca de 71 milhões de litros.

Complementando esse cenário de sofisticação, o uso de ingredientes regionais, como frutas exóticas e madeiras brasileiras a exemplo da Amburana, coloca a produção nacional definitivamente na rota da alta gastronomia mundial

Excelência além do líquido

A qualidade brasileira também é medida pelo serviço. Em 2025, o sommelier Rodrigo Sawamura alcançou a 4ª posição no Campeonato Mundial de Sommeliers, em Munique.