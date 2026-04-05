GELADÍSSIMA

Aprenda como deixar sua cerveja gelada rápido com 4 truques que funcionam de verdade

Mistura com gelo e técnica no freezer aceleram o resfriamento e salvam churrasco de última hora

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 09:24

Crédito: Freepik

Nada pior do que esquecer de comprar a cerveja e só encontrar a bebida quente no supermercado. Mas existem formas simples de resolver isso em poucos minutos, sem precisar esperar horas. O segredo está em acelerar a troca de calor da bebida com o ambiente. Com alguns truques, é possível deixar a cerveja bem gelada em até 15 minutos, ou até menos.

Dicas de como gelar a cerveja em menos de 5 minutos 1 de 5

Confira os principais métodos:

Gelo, água e sal

Coloque as latas ou garrafas em um recipiente com gelo, adicione água até cobrir e misture cerca de duas colheres de sal. A combinação reduz a temperatura da mistura e acelera o resfriamento. Mexa as bebidas de tempos em tempos. Em cerca de 10 minutos, a cerveja já pode estar bem gelada.

Papel-toalha úmido no freezer

Envolva a cerveja com papel-toalha ou pano molhado e leve ao congelador por 10 a 15 minutos. A umidade acelera a troca de calor e faz a bebida gelar mais rápido do que no freezer comum.

Rotação na água com gelo

Coloque a cerveja em um recipiente com água e gelo e gire a lata ou garrafa por cerca de dois minutos. O movimento aumenta o contato com o frio e acelera o resfriamento. Para um efeito ainda mais rápido, é possível adicionar sal e um pouco de álcool ao gelo. A mistura reduz ainda mais a temperatura e pode gelar a cerveja em poucos minutos.

Organização do cooler

Intercale camadas de gelo, água e bebidas dentro do cooler. Molhar as latas ou garrafas antes de colocá-las também ajuda a acelerar o processo e melhorar o resultado.