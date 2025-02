SINCERONA

Viih Tube rebate críticas após batismo em igreja evangélica: 'Não preciso me batizar para ter engajamento”

Viih e Eliezer participaram de ritual de batismo nas águas no sábado (15)

Anna Luiza Santos

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 18:46

Viih e Eliezer em batismo nas águas Crédito: Reprodução

Os influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer vêm recebendo diversas críticas de internautas após se batizarem em uma igreja evangélica. O casal tem sido acusado de oportunismo nas redes sociais e, nesta segunda (17), Viih Tube decidiu não ficar calada e rebateu os comentários que apontam que o batismo é uma busca por engajamento. >

Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB respondeu, sem papas na língua, as críticas feitas por seus seguidores sobre o ritual de batismo nas águas. “‘Ai mas tá fazendo isso para gerar engajamento’, gente, desculpa, mas eu não preciso me batizar para ter engajamento”, reagiu. >

“Desculpa se soou arrogante, mas não preciso. É só você entrar no meu perfil e vai ver que está tudo certo com a minha profissão. Eu me esforço, trabalho bastante, trabalho muito para ter engajamento. Não preciso. Eu fiz porque é minha intimidade com Deus”, declarou a esposa de Eliezer. >

“Sinceramente? Eu fiquei preocupada [com as críticas] porque era crente falando mal de crente e o Deus que eu sirvo, o Deus que está no meu coração, não ficaria feliz com isso”, disse. >