BIG DAY

Vitória Strada e amigo Mateus Pires são confirmados no BBB 25

Demais participantes serão anunciados ao longo da programação da Globo nesta quinta (9)

A primeira dupla do Big Brother Brasil 2025 veio aí! A atriz global Vitória Strada e seu amigo Mateus Pires entrarão juntos na “Casa mais vigiada do Brasil”. Do grupo” Camarote”, composto por pelo menos um dos membros famoso, a dupla promete movimentar o BBB.