RIO DE JANEIRO

Viúvo de Gilberto Braga vai se casar com ator depois de dois anos de namoro

Christian Vieira e Edgar Moura Brasil vão se casar no apartamento onde o novelista vivia com o decorador

O viúvo do autor de novelas Gilberto Braga, o decorador Edgar Moura Brasil vai se casar com seu atual companheiro no apartamento onde vivia com o renomado novelista. Edgar e o ator Christian Vieira vão celebrar a união no dia 5 de abril, em uma cerimônia intimista com vista privilegiada para a Praia de Ipanema. >