SAÚDE

Você toma multivitamínicos? Pesquisa mostra que hábito pode aumentar risco de morte precoce

Veja o que a ciência revela sobre os perigos escondidos nos multivitamínicos

Milhões de pessoas ao redor do mundo tomam multivitamínicos todo dia, buscando mais saúde e longevidade. Mas, um estudo recente publicado na Jama Network joga um balde de água fria nessa rotina, indicando que esses suplementos podem não só ser inúteis, mas até prejudiciais.>

A pesquisa, que acompanhou centenas de milhares de adultos, mostrou que, em vez de ajudar a viver mais, os multivitamínicos foram associados a um leve aumento no risco de morte prematura.>

Quais são os riscos?

Quando suplementos são necessários?

Nem sempre suplementos são vilões. O Dr. Neal Barnard, coautor do estudo, explica que eles são vitais em situações específicas. A vitamina C evitou o escorbuto no passado, e o zinco é usado para ajudar em casos de degeneração macular, por exemplo.>