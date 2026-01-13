Xô, estresse! Por que caminhar regularmente combate a inflamação e reduz os níveis de cortisol do corpo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:36
Você já sentiu sua pele reagir negativamente após uma semana cheia de preocupações no trabalho? Esse fenômeno ocorre porque o estado emocional dita diretamente como o maior órgão do corpo se comporta diariamente. Felizmente, uma atividade acessível pode reverter esses danos e devolver o brilho natural ao rosto.
O corpo libera cortisol para nos ajudar a enfrentar desafios e manter a energia vital. No entanto, quando esse hormônio permanece elevado por muito tempo, a barreira de proteção da pele sofre danos severos.
O excesso de cortisol desregula funções básicas e agrava irritações que já existiam previamente. Portanto, controlar essa substância é essencial para evitar o envelhecimento precoce e crises constantes de sensibilidade cutânea.
Exercícios regulares funcionam como um sinal de paz para o sistema nervoso central. Quando você caminha, o organismo diminui naturalmente a liberação de hormônios ligados ao estresse e à ansiedade crônica.
Além disso, esse hábito promove um descanso muito mais restaurador durante a noite. Com o sono em dia, a pele ganha mais vigor e as inflamações do rosto desaparecem gradualmente.
Combinar caminhadas com tratamentos específicos gera uma aparência muito mais saudável e radiante. Esse hábito acessível prova que o autocuidado eficaz não exige investimentos financeiros altíssimos nem processos complexos.
A instrutora Andrea Klimovitz ressalta: “Caminhar atinge o estado de ânimo e permite cortar o fluxo negativo de emoções que se tem em determinados momentos. Ajuda a encontrar perspectiva e a enfrentar os problemas com calma.”