Xô, estresse! Por que caminhar regularmente combate a inflamação e reduz os níveis de cortisol do corpo

Descubra a relação entre o hormônio do estresse e o surgimento de espinhas e como a caminhada ajuda

  • K
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08:36

Veja como equilibrar o cortisol naturalmente para conquistar uma barreira cutânea mais resistente e saudável
Veja como equilibrar o cortisol naturalmente para conquistar uma barreira cutânea mais resistente e saudável

Você já sentiu sua pele reagir negativamente após uma semana cheia de preocupações no trabalho? Esse fenômeno ocorre porque o estado emocional dita diretamente como o maior órgão do corpo se comporta diariamente. Felizmente, uma atividade acessível pode reverter esses danos e devolver o brilho natural ao rosto.

O impacto hormonal no seu rosto

O corpo libera cortisol para nos ajudar a enfrentar desafios e manter a energia vital. No entanto, quando esse hormônio permanece elevado por muito tempo, a barreira de proteção da pele sofre danos severos.

O excesso de cortisol desregula funções básicas e agrava irritações que já existiam previamente. Portanto, controlar essa substância é essencial para evitar o envelhecimento precoce e crises constantes de sensibilidade cutânea.

Como a atividade física acalma o corpo

Exercícios regulares funcionam como um sinal de paz para o sistema nervoso central. Quando você caminha, o organismo diminui naturalmente a liberação de hormônios ligados ao estresse e à ansiedade crônica.

Além disso, esse hábito promove um descanso muito mais restaurador durante a noite. Com o sono em dia, a pele ganha mais vigor e as inflamações do rosto desaparecem gradualmente.

Potencializando resultados de forma natural

Combinar caminhadas com tratamentos específicos gera uma aparência muito mais saudável e radiante. Esse hábito acessível prova que o autocuidado eficaz não exige investimentos financeiros altíssimos nem processos complexos.

A instrutora Andrea Klimovitz ressalta: “Caminhar atinge o estado de ânimo e permite cortar o fluxo negativo de emoções que se tem em determinados momentos. Ajuda a encontrar perspectiva e a enfrentar os problemas com calma.”

