Colher de pau na panela? O motivo vai mudar a forma como você cozinha macarrão

Técnica antiga salva seu fogão de manchas indesejadas de amido

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10:30

Aprenda a usar a colher de madeira para controlar a fervura Crédito: Freepik

Manter a cozinha organizada enquanto preparamos o jantar parece um desafio impossível. Frequentemente, a água do macarrão sobe de repente e molha tudo.

Embora pareça algo inevitável, existe uma solução caseira que resolve o problema. Esse método evita que você precise limpar manchas difíceis após a refeição.

Ensinamentos de família

Antigamente, nossas avós já sabiam como controlar a fervura usando apenas madeira. Elas simplesmente apoiavam um utensílio comprido sobre a borda da panela quente.

Atualmente, esse hábito ganha força nas redes sociais por sua praticidade extrema. Consequentemente, cozinhar se torna uma tarefa muito mais tranquila e sem sustos.

O motivo do funcionamento técnico

O segredo reside na capacidade da madeira em estourar as bolhas formadas. Quando a espuma toca a superfície seca, ela se desfaz imediatamente no local.

Por isso, o líquido para de subir e permanece dentro do recipiente. Assim, você consegue atender o celular sem se preocupar com o fogão.

Utilidade para outros alimentos

Apesar de ser famoso com as massas, o truque serve para outras receitas. Alimentos que liberam muito amido costumam gerar essa espuma branca bem volumosa.