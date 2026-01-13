Colher de pau na panela? O motivo vai mudar a forma como você cozinha macarrão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10:30
Manter a cozinha organizada enquanto preparamos o jantar parece um desafio impossível. Frequentemente, a água do macarrão sobe de repente e molha tudo.
Embora pareça algo inevitável, existe uma solução caseira que resolve o problema. Esse método evita que você precise limpar manchas difíceis após a refeição.
Panela na geladeira é um risco
Antigamente, nossas avós já sabiam como controlar a fervura usando apenas madeira. Elas simplesmente apoiavam um utensílio comprido sobre a borda da panela quente.
Atualmente, esse hábito ganha força nas redes sociais por sua praticidade extrema. Consequentemente, cozinhar se torna uma tarefa muito mais tranquila e sem sustos.
O segredo reside na capacidade da madeira em estourar as bolhas formadas. Quando a espuma toca a superfície seca, ela se desfaz imediatamente no local.
Por isso, o líquido para de subir e permanece dentro do recipiente. Assim, você consegue atender o celular sem se preocupar com o fogão.
Apesar de ser famoso com as massas, o truque serve para outras receitas. Alimentos que liberam muito amido costumam gerar essa espuma branca bem volumosa.
Use a estratégia com arroz ou batatas para garantir a segurança alimentar. Enfim, essa dica simples transforma o modo como você encara sua cozinha.