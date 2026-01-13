Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vista para o mar, 4 quartos e espaço fitness: como é a mansão de R$ 7,9 milhões que Mateus Solano colocou à venda

Imóvel em bairro nobre do Rio de Janeiro é rodeado de vizinhos famosos; conheça

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10:28

Mateus Solano colocou à venda mansão no Joá com vista para o mar
Mateus Solano colocou à venda mansão no Joá com vista para o mar Crédito: Reprodução

Mateus Solano colocou à venda sua mansão no Rio de Janeiro. O imóvel de 667 metros quadrados fica localizado no Joá, bairro nobre da capital fluminense, e é rodeado de vizinhos famosos, como Luciano Huck e Danielle Winits. O local está avaliado em R$ 7,980 milhões, segundo um dos sites em que foi anunciado.

A casa, com vista para mar e para a Pedra da Gávea, tem quatro quartos, sendo três suítes, além de salão em três ambientes, três vagas de garagem e varanda. Na área externa, o destaque é para o jardim e piscina, assim como edícula com espaço gourmet e churrasqueira, sauna, espaço fitness e banheiro de apoio.

Mansão no Joá de Mateus Solano à venda

Mateus Solano colocou à venda mansão no Joá com vista para o mar por Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mansão no Joá de Mateus Solano à venda por Vivareal/Reprodução
Mateus Solano por Reprodução/Instagram
Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução/Instagram
1 de 22
Mateus Solano colocou à venda mansão no Joá com vista para o mar por Reprodução

Solano vivia na mansão com a atriz Paula Braun e seus dois filhos adolescentes. O casal anunciou o fim do casamento em setembro.

Em agosto de 2023, o ator chegou a falar sobre a casa em entrevista para a "Casa Vogue". Ele disse que se apaixonou à primeira vista pelo imóvel, um projeto da década de 1970: "Quando dei de cara com esta vista para o mar da Barra da Tijuca, perguntei na hora: ‘Onde eu assino?’". 

Mateus Solano e Paula Braun

Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução / Instagram
Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução / Instagram
Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução
Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução / Instagram
Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução / Instagram
Mateus Solano por Reprodução
Mateus Solano por Raphael Dias / TV Globo
1 de 7
Mateus Solano e Paula Braun por Reprodução / Instagram

Leia mais

Imagem - Saiba por que Solange Couto entrou no BBB 26 após garantir que nunca aceitaria: 'Deus me livre e guarde'

Saiba por que Solange Couto entrou no BBB 26 após garantir que nunca aceitaria: 'Deus me livre e guarde'

Imagem - Empresário é expulso da Smart Fit após expor que personal tinha que almoçar no chão do banheiro

Empresário é expulso da Smart Fit após expor que personal tinha que almoçar no chão do banheiro

Imagem - Que gafe! BBB 26 estreia com erro bizarro e chama atenção do público

Que gafe! BBB 26 estreia com erro bizarro e chama atenção do público

Tags:

rio de Janeiro Mansão Globo Piscina Famosos Mateus Solano Quarto Joá

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Justiça penhora bens de Brígido após calote

BBB 26: Justiça penhora bens de Brígido após calote
Imagem - 3 signos entram hoje (13 de janeiro) em um ciclo de inspiração, coragem e decisões que mudam tudo

3 signos entram hoje (13 de janeiro) em um ciclo de inspiração, coragem e decisões que mudam tudo
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme sobre cão que sonha em voltar a ver o dono nesta terça-feira (13 de janeiro)

Sessão da Tarde exibe filme sobre cão que sonha em voltar a ver o dono nesta terça-feira (13 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho
01

Entregador de pizza é morto a pedradas no primeiro dia de trabalho

Imagem - Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia
02

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
03

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?
04

Dia da Lavagem do Senhor Bonfim é feriado em Salvador?