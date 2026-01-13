RIO DE JANEIRO

Vista para o mar, 4 quartos e espaço fitness: como é a mansão de R$ 7,9 milhões que Mateus Solano colocou à venda

Imóvel em bairro nobre do Rio de Janeiro é rodeado de vizinhos famosos; conheça

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10:28

Mateus Solano colocou à venda mansão no Joá com vista para o mar Crédito: Reprodução

Mateus Solano colocou à venda sua mansão no Rio de Janeiro. O imóvel de 667 metros quadrados fica localizado no Joá, bairro nobre da capital fluminense, e é rodeado de vizinhos famosos, como Luciano Huck e Danielle Winits. O local está avaliado em R$ 7,980 milhões, segundo um dos sites em que foi anunciado.

A casa, com vista para mar e para a Pedra da Gávea, tem quatro quartos, sendo três suítes, além de salão em três ambientes, três vagas de garagem e varanda. Na área externa, o destaque é para o jardim e piscina, assim como edícula com espaço gourmet e churrasqueira, sauna, espaço fitness e banheiro de apoio.

Solano vivia na mansão com a atriz Paula Braun e seus dois filhos adolescentes. O casal anunciou o fim do casamento em setembro.

Em agosto de 2023, o ator chegou a falar sobre a casa em entrevista para a "Casa Vogue". Ele disse que se apaixonou à primeira vista pelo imóvel, um projeto da década de 1970: "Quando dei de cara com esta vista para o mar da Barra da Tijuca, perguntei na hora: ‘Onde eu assino?’".