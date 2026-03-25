Zilá sofre com distância de Alaorzinho; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta (25 de março)

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Felipe Sena
Publicado em 25 de março de 2026 às 19:01
No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (25), Zilá (Leandra Leal) fica triste com o afastamento de Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Enquanto isso, Ronei (Thomás Aquino) se insinua para Zilá.
Já a vida de João Raul (Filipe Bragança) também anda agitada. O galã afirma que Giovana (Ninah Sampaio) armou contra ele. Eduarda (Gabz) conta para Agrado (Isadora Cruz) sobre a declaração de Luan (Lucas Wichaus). Leandro (David Junior) visita Lia e Julinha.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Cinara (Ramille) apaga o perfil de Clara na rede social e se dedica ao livro de ervas que roubou de Nora (Virgínia Rosa), e Alaor (Marcos Caruso) se revolta. Agrado comenta com João Raul que encontrou Walmir (Antonio Calloni) apostando, ele confronta a mocinha. Janete (Leticia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda) recebem Nanda Prado na cooperativa.
“Coração Acelerado” é exibida a partir das 19h30, após o BATV.