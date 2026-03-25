NOVELA DAS SETE

Zilá sofre com distância de Alaorzinho; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta (25 de março)

Maioria dos personagens da novela das sete estão envolvidos em relacionamentos complicados

Felipe Sena

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:01

Alaorzinho de afasta de Zilá em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (25), Zilá (Leandra Leal) fica triste com o afastamento de Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Enquanto isso, Ronei (Thomás Aquino) se insinua para Zilá.

Já a vida de João Raul (Filipe Bragança) também anda agitada. O galã afirma que Giovana (Ninah Sampaio) armou contra ele. Eduarda (Gabz) conta para Agrado (Isadora Cruz) sobre a declaração de Luan (Lucas Wichaus). Leandro (David Junior) visita Lia e Julinha.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Cinara (Ramille) apaga o perfil de Clara na rede social e se dedica ao livro de ervas que roubou de Nora (Virgínia Rosa), e Alaor (Marcos Caruso) se revolta. Agrado comenta com João Raul que encontrou Walmir (Antonio Calloni) apostando, ele confronta a mocinha. Janete (Leticia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda) recebem Nanda Prado na cooperativa.