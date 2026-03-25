Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zilá sofre com distância de Alaorzinho; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta (25 de março)

Maioria dos personagens da novela das sete estão envolvidos em relacionamentos complicados

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:01

Alaorzinho de afasta de Zilá em 'Coração Acelerado'
Alaorzinho de afasta de Zilá em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (25), Zilá (Leandra Leal) fica triste com o afastamento de Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Enquanto isso, Ronei (Thomás Aquino) se insinua para Zilá.

Já a vida de João Raul (Filipe Bragança) também anda agitada. O galã afirma que Giovana (Ninah Sampaio) armou contra ele. Eduarda (Gabz) conta para Agrado (Isadora Cruz) sobre a declaração de Luan (Lucas Wichaus). Leandro (David Junior) visita Lia e Julinha.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Leia mais

Imagem - Rosalva confessa que pegou livro de ervas; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (24 de março)

Rosalva confessa que pegou livro de ervas; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (24 de março)

Imagem - Agrado descobre segredo sobre a morte do pai em ‘Coração Acelerado’

Agrado descobre segredo sobre a morte do pai em ‘Coração Acelerado’

Imagem - João Raul tasca beijão em Naiane e deixa Agrado para trás em ‘Coração Acelerado’

João Raul tasca beijão em Naiane e deixa Agrado para trás em ‘Coração Acelerado’

Cinara (Ramille) apaga o perfil de Clara na rede social e se dedica ao livro de ervas que roubou de Nora (Virgínia Rosa), e Alaor (Marcos Caruso) se revolta. Agrado comenta com João Raul que encontrou Walmir (Antonio Calloni) apostando, ele confronta a mocinha. Janete (Leticia Spiller) e Zuzu (Elisa Lucinda) recebem Nanda Prado na cooperativa.

“Coração Acelerado” é exibida a partir das 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - De Harry Potter a Severo Snape, confira as primeiras imagens dos personagens na nova série da HBO

De Harry Potter a Severo Snape, confira as primeiras imagens dos personagens na nova série da HBO
Imagem - Equipe de Alberto Cowboy faz acusação grave contra Globo: 'Jogo manipulado?'

Equipe de Alberto Cowboy faz acusação grave contra Globo: 'Jogo manipulado?'
Imagem - Sem rodeios, Jonas revela qual o beijo mais gostoso no BBB26

Sem rodeios, Jonas revela qual o beijo mais gostoso no BBB26

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante
01

Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante

Imagem - A vida começa a entrar nos trilhos para 3 signos após o dia de hoje (25 de março), com mudanças reais em decisões, rotina e direção
02

A vida começa a entrar nos trilhos para 3 signos após o dia de hoje (25 de março), com mudanças reais em decisões, rotina e direção

Imagem - Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia
03

Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 80 cidades baianas
04

Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 80 cidades baianas