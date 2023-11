7 cursos online e gratuitos sobre liderança, saúde mental, negociação e gestão de pessoas e equipes

A Sólides, empresa de tecnologia em soluções de RH e DP para pequenas e médias empresas, disponibilizou diversos cursos gratuitos na Escola de Pessoas, maior plataforma de educação continuada em gestão de pessoas do país. As aulas abordam diferentes trilhas de conhecimento, como Atração de Talentos, Retenção e Engajamento, Desenvolvimento e Performance e Liderança, essenciais para quem quer tornar a gestão de pessoas cada vez mais estratégica para auxiliar no desenvolvimento dos negócios.

“A missão da Escola de Pessoas é promover o conhecimento sobre gestão de pessoas de forma prática e acessível para atender a uma demanda crescente por especialização profissional em Recursos Humanos e Departamento Pessoal, além de auxiliar empreendedores e todos que tiverem interesse em se tornar especialistas em pessoas”, afirma Ludmilla Fernandes, diretora de Operações (COO) da Sólides.

A Escola de Pessoas possui mais de 100 horas de aulas, ministrado por profissionais renomados no mercado, com conteúdo prático e certificação. Desde seu lançamento, a plataforma já formou mais de 130 mil alunos.

Confira abaixo sete cursos gratuitos oferecidos pela Escola de Pessoas:

Neste curso são abordados os desafios da primeira gestão. As aulas tem o objetivo de municiar o aluno com situações específicas do cotidiano da liderança, além de desenvolver competências específicas para atuar como um líder de forma eficaz.

Duração: 144 minutos

Aulas: 8

No atual mercado corporativo, a Gestão de Pessoas se mostra fundamental para qualquer empresa que queira se destacar no seu ramo de atuação. Um bom empreendedor precisa ser também um bom gestor de pessoas, pois esse é o primeiro passo para otimizar os processos na sua organização, a partir de contratações acertadas e melhora da performance dos colaboradores, que passam a trabalhar juntos por um mesmo objetivo. Neste curso, o aluno aprende passo a passo como implementar a Gestão de Pessoas em cada etapa do seu negócio e compartilhar dicas valiosas que combinam o empreendedorismo com esse tipo de gestão, utilizando os pilares de recrutamento, engajamento e performance de forma estratégica para o sucesso da empresa.

Duração: 102 minutos

Aulas: 9

Sabemos que, no dia a dia do RH, o fechamento de vagas é um dos processos mais estratégicos para uma organização, uma vez que você precisa escolher o profissional certo que realmente acrescente pontos positivos para o time. Mas, para chegar a esse candidato, é preciso que sua vaga de emprego seja atrativa o suficiente para aumentar o número de possibilidades e trazer profissionais que realmente se destacam no mercado. Neste curso, Carolina Martins, a especialista em RH mais seguida do Linkedin, ensina a divulgar vagas de maneira estratégica. As aulas mostram o passo a passo para se construir um anúncio com potencial para entregar uma maior quantidade de candidatos, com grandes chances de fit e qualificação para a organização.

Duração: 50 minutos

Aulas: 6

Com as novas tecnologias, temos hoje novas formas de trabalho que estão cada vez mais em ascensão, como o trabalho remoto. Esse regime tem se tornado muito comum no Brasil e no mundo e apresenta suas próprias particularidades, além de promover um bem-estar maior para os colaboradores, o que pode se reverter em resultados melhores. Seguindo essa tendência atual, neste curso são apresentadas técnicas de como implementar o trabalho remoto na sua organização e como realizar a gestão dos colaboradores que estão em home office, focando em suas necessidades e formas de estímulo, assim como nas maneiras adequadas de integrá-los ao contexto de produção como um todo.

Duração: 162 minutos

Aulas: 9

O rápido avanço da tecnologia e das descobertas científicas na área da saúde proporcionaram o aumento da expectativa de vida. Essa evolução também se aplica às mudanças em nossas crenças e paradigmas, na forma como trabalhamos, desenvolvemos nossas habilidades, aprendemos e aplicamos o conhecimento. E o que dizer da saúde mental e emocional das pessoas, da qualidade de vida e sentimentos de bem-estar? Como estamos? O fato é que, na contramão dessa evolução, os indicadores relacionados à saúde mental no mundo apresentam resultados cada dia mais preocupantes e desafiadores. Esses indicadores são ainda mais expressivos quando relacionados ao mundo do trabalho. Pensando nesse cenário, você vai entender, neste curso, a importância de se prezar pela saúde mental dos colaboradores, conhecer os principais transtornos psicológicos relacionados ao meio profissional e aprender também a cuidar do seu próprio bem-estar emocional.

Duração: 66 minutos

Aulas: 14

Para se tornar um bom líder, existem inúmeras habilidades que podem contribuir para o desenvolvimento nessa função. A competência da liderança depende de saber aplicar conhecimentos diversos para o direcionamento das pessoas e a organização de tarefas, além de procurar pensar fora da caixa e se destacar no momento em que se está à frente de uma equipe. Por isso, é importante que o líder saiba como vender suas ideias e negociar com quem faz parte do seu dia a dia. Esse papel está em constante contato com pessoas e, por isso, precisa saber ajustar ganhos e promover relacionamentos, seja de uma maneira mais comercial ou mesmo quando envolve situações relativas aos liderados, como a definição de prazos. Neste curso, são abordadas técnicas de negociação que são essenciais na atuação de um gestor.

Duração: 144 minutos

Aulas: 7

O estabelecimento de metas é uma das ações mais importantes de um negócio. Definir metas pode te ajudar a traçar um plano eficaz para alcançar seus objetivos, pois elas representam a visão do sucesso a ser alcançado. O sucesso das organizações, ou mesmo de uma carreira, está no estabelecimento de uma visão de conquista, para a qual deve-se traçar metas e trabalhar metodologicamente em busca dos objetivos pretendidos. Neste curso, o processo de estabelecimento de metas é orientado para alcançar aquilo que você deseja, seja no seu negócio ou na sua carreira.

Duração: 138 minutos