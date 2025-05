OPORTUNIDADE

Concurso de diplomata oferece 50 vagas com salário inicial de R$ 22 mil

Provas serão realizadas em Salvador

As inscrições começarão às 10h da sexta-feira (16) e poderão ser feitas até o dia 4 de junho pelo site do exame. A taxa é de R$ 229. Têm direito a isenção doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico. As provas serão realizadas em todas as capitais e no Distrito Federal. A primeira fase, com questões objetivas, está prevista para o dia 20 de julho, em dois períodos. Já a segunda, para os dias 23, 24, 30 e 31 de agosto.>