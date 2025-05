INSCRIÇÕES ABERTAS

IF Baiano abre vagas de estágio para estudantes de Direito com bolsa de até R$ 1,6 mil

Interessados devem se inscrever até o dia 26 de maio

Larissa Almeida

Publicado em 19 de maio de 2025 às 11:45

IF Baiano oferece 160 vagas em Catu Crédito: Divulgação

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abriu um processo seletivo para a contratação de estagiários de Direito. A oportunidade visa selecionar estudantes regularmente matriculados no curso para atuarem no apoio jurídico às atividades desenvolvidas pelo IF Baiano, na Reitoria do Instituto, que fica localizado no bairro do Imbuí. As inscrições iniciam nesta segunda-feira (19) e vão até o dia 26 de maio. >

A seleção visa preencher de imediato uma vaga para estagiário de nível pós-graduação em Direito (especialização ou Mestrado em Direito Público), com formação de cadastro de reserva, além da previsão de contratação em setembro de uma vaga de estagiário nível graduação em Direito, a partir do 5º semestre, com formação de cadastro de reserva. >

Os estagiários atuarão no Departamento Jurídico da Reitoria, com atividades relacionadas ao acompanhamento de processos administrativos, elaboração de pareceres, análise de contratos, além de outras tarefas típicas da área. O estágio terá duração máxima de dois anos, podendo ser renovado anualmente mediante avaliação de desempenho. >

O estágio tem carga horária de 30 horas semanais para a candidatura de Pós-Graduação em Direito Público. Já para a candidatura de Graduação em Direito são 20 horas semanais – podendo haver ampliação para 30 horas. >

O valor da bolsa na modalidade Pós-Graduação será de R$1665,22 e na modalidade Graduação será de R$787,98 (caso ocorra a mudança de carga horária para 30 horas semanais o valor será de R$ 1.125,69). O estagiário de ambas as modalidades receberá o valor de R$10,00 por dia de auxílio transporte. >

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do IF Baiano, através do formulário digital. Não será cobrada taxa de inscrição para participação no processo de seleção, mas é sugerido que, no dia da aplicação das provas, os candidatos entreguem no mínimo 400 gramas de leite em pó por cada candidato, a título de doação para instituição beneficente. >

Etapas do PROSEL

O processo seletivo simplificado ocorrerá nas seguintes etapas, conforme conteúdo programático contido no edital: >

Modalidade Pós-Graduação: Prova objetiva – 15 questões; e Prova subjetiva – 2 questões; >

Modalidade Graduação: Prova objetiva – 25 questões; e Prova subjetiva – 1 questão >

As provas objetivas e subjetivas serão realizadas no dia 28 de maio, às 14h, na unidade administrativa Professor João Batista Alves Novaes, Av. Tancredo Neves, n° 2242 – Stiep, CEP: 41100-800, Salvador-BA. >