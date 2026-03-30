Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quanto ganha um guarda municipal em Salvador e quais são as funções do cargo?

Salário inicial passa de R$ 3 mil com gratificações

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:00

GCM
GCM Crédito: Divulgação

Previsto para 2026, o novo concurso da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador deve abrir vagas para reforçar o efetivo da segurança pública na capital baiana. De acordo com dados do Portal da Transparência, o vencimento básico inicial da carreira é de cerca de R$ 1.700, podendo chegar a aproximadamente R$ 2.500 ainda na mesma classe. Com adicionais, gratificações e benefícios, a remuneração inicial ultrapassa os R$ 3 mil mensais.

Ao longo da carreira, com progressões, funções e acúmulo de vantagens, os ganhos podem ser significativamente maiores. Há registros de remunerações mais elevadas no Portal da Transparência, que podem chegar a cerca de R$ 10 mil, a depender do tempo de serviço e das gratificações incorporadas.

Principais pontos da carreira da GCM de Salvador

A carreira é formada por 6 classes hierárquicas, com até 17 níveis em cada uma, permitindo progressão ao longo do tempo. por Divulgação
A evolução do cargo segue esta ordem:GCM 3ª Classe (entrada)GCM 2ª ClasseGCM 1ª ClasseGCM Classe DistintaGCM SubinspetorGCM Inspetor (nível mais alto) por Divulgação
O crescimento na carreira acontece de duas formas:Por nível (internível): aumento de 2,5%Por promoção de classe: aumento de 3,5% + 2,5%Ou seja, o salário cresce de forma gradual ao longo da carreira. por Reprodução
Existe a gratificação por avanço de competências, que pode chegar a:40% a 45% do salário base, dependendo do nível por Divulgação / GCM
Além do salário, o guarda pode receber diversos adicionais, como:Adicional noturnoHora extraGratificações por função e desempenhoAtuação em grupamentos especiaisRegime especial de trabalhoInsalubridade (quando aplicável) por Divulgação / GCM
1 de 5
A carreira é formada por 6 classes hierárquicas, com até 17 níveis em cada uma, permitindo progressão ao longo do tempo. por Divulgação

As funções da Guarda Municipal são voltadas à segurança preventiva e à proteção do patrimônio público. Entre as atribuições estão a vigilância de prédios municipais, atuação em espaços públicos como praças, praias e parques, além do apoio à fiscalização e à orientação da população.

Os agentes também atuam em conjunto com outros órgãos de segurança, participam de ações comunitárias e podem ser acionados em situações de emergência, ao lado da Defesa Civil.

Leia mais

Imagem - Quer aprender sobre defesa pessoal? GCM abre novas turmas para mulheres; confira

Quer aprender sobre defesa pessoal? GCM abre novas turmas para mulheres; confira

Imagem - Tiroteio entre GCM e suspeitos assusta frequentadores no Rio Vermelho

Tiroteio entre GCM e suspeitos assusta frequentadores no Rio Vermelho

Tags:

Gcm

Mais recentes

Imagem - DF abre 634 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil

DF abre 634 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil
Imagem - Atividades econômicas ligadas ao turismo crescem 6,6% em 2025

Atividades econômicas ligadas ao turismo crescem 6,6% em 2025
Imagem - Crédito de R$ 765 milhões expõe pressão nas contas do Iprev-DF

Crédito de R$ 765 milhões expõe pressão nas contas do Iprev-DF

MAIS LIDAS

Imagem - Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever
01

Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes
02

Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes

Imagem - Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia
03

Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia

Imagem - Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos
04

Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos