EMPREGO

Quanto ganha um guarda municipal em Salvador e quais são as funções do cargo?

Salário inicial passa de R$ 3 mil com gratificações

Esther Morais

Publicado em 30 de março de 2026 às 06:00

GCM Crédito: Divulgação

Previsto para 2026, o novo concurso da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador deve abrir vagas para reforçar o efetivo da segurança pública na capital baiana. De acordo com dados do Portal da Transparência, o vencimento básico inicial da carreira é de cerca de R$ 1.700, podendo chegar a aproximadamente R$ 2.500 ainda na mesma classe. Com adicionais, gratificações e benefícios, a remuneração inicial ultrapassa os R$ 3 mil mensais.

Ao longo da carreira, com progressões, funções e acúmulo de vantagens, os ganhos podem ser significativamente maiores. Há registros de remunerações mais elevadas no Portal da Transparência, que podem chegar a cerca de R$ 10 mil, a depender do tempo de serviço e das gratificações incorporadas.

Principais pontos da carreira da GCM de Salvador 1 de 5

As funções da Guarda Municipal são voltadas à segurança preventiva e à proteção do patrimônio público. Entre as atribuições estão a vigilância de prédios municipais, atuação em espaços públicos como praças, praias e parques, além do apoio à fiscalização e à orientação da população.