VILA CARAMURU

Tiroteio entre GCM e suspeitos assusta frequentadores no Rio Vermelho

Durante a ação, um dos suspeitos foi preso, e outro – possivelmente baleado nesta ocorrência - foi encontrado em Amaralina.

V Vitor Rocha

Publicado em 15 de setembro de 2024 às 20:00

Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) Crédito: Divulgação

Um tiroteio entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e suspeitos de roubo assustou clientes e comerciantes na noite desse sábado (14), no Rio Vermelho, entre o Largo da Mariquita e a Vila Caramuru. Durante a ação, um dos suspeitos foi preso, e outro – possivelmente baleado nesta ocorrência - foi encontrado em Amaralina. Testemunhas afirmam que houve mais de dez disparos, e restaurantes tiveram prejuízo por conta do ocorrido.

Durante uma operação conjunta de blitz entre a GCM e a Transalvador, os agentes receberam uma denúncia sobre um grupo envolvido em roubos frequentes na Vila Caramuru. Ao se dirigirem ao local, foram recebidos com disparos pelos suspeitos, e houve troca de tiros. Após o fim do confronto, a GCM iniciou buscas na área e, cerca de uma hora depois, localizou um dos suspeitos, que estava com um celular, possivelmente fruto de roubo. O indivíduo foi levado à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Além disso, um homem ferido por disparos foi localizado nas proximidades do Quartel de Amaralina. Os agentes prestaram os primeiros socorros e o encaminharam ao Hospital Geral do Estado (HGE). Ao ser questionada, a GCM informou que ainda não há confirmação sobre a participação dele nesse tiroteio.

Um homem, que não quis se identificar, afirmou estar no Largo da Mariquita no momento do tiroteio e disse ter ouvido mais de 10 tiros. “Quando cheguei no estacionamento, já vi um cara correndo e o guarda municipal atrás. Aí fiquei aqui ouvindo o tiroteio. Ouvi mais de dez tiros enquanto estava abaixado. Bala perdida só vai na pessoa errada", diz. Ele ainda acrescenta que a insegurança do bairro está inaceitável. "Aqui está abandonado. Deixando a desejar demais. Muito assalto, violência, tudo. Não dá para andar de bobeira", alerta.

Procurada, a Polícia Militar não se pronunciou sobre o caso.

O confronto gerou também prejuízo para diversos estabelecimentos. Uma comerciante, que também optou por preservar a identidade, afirma que o embate começou no Acarajé da Cira e se estendeu até a Vila Caramuru. "O tiroteio começou em Cira e todo mundo veio correndo para cá [Vila Caramuru] por conta deles [suspeitos]. Estava trabalhando quando de repente começo a ouvir o barulho dos tiros e me abaixei. Muito restaurante aqui teve prejuízo. Inclusive, eu perdi R$ 51 reais. Os clientes estavam comendo e quando começou o tiroteio todo mundo saiu correndo daqui", conta.