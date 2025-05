oportunidade

Visto, passagem e salário em dólar: programa leva professores brasileiros para escolas nos EUA

Os profissionais brasileiros vão ficar nos EUA por até dois anos

Nilson Marinho

Publicado em 12 de maio de 2025 às 05:00

O processo de seleção é 100% online e leva, em média, dois meses Crédito: Pexels

Já pensou em lecionar nos Estados Unidos, com contrato legalizado, passagem paga, apoio com moradia e um salário em dólar que pode chegar a quase quatro vezes o que se recebe no Brasil? Essa possibilidade está acessível para professores brasileiros da educação infantil e ensino fundamental graças a uma iniciativa da organização norte-americana Participate Learning. >

Referência global em educação internacional, a entidade está recrutando professores do Brasil para atuarem em escolas públicas de estados como Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia por um período que pode variar entre dois e cinco anos consecutivos. É a primeira vez que brasileiros são chamados oficialmente para o programa.>

Segundo Ronald Ramírez, gerente de Recrutamento Internacional para a América Latina da Participate Learning, o projeto não apenas abre portas para a experiência internacional, como também contribui diretamente para a formação de lideranças educacionais no país.>

“A iniciativa permite que os educadores fortaleçam suas habilidades profissionais em um ambiente acadêmico diverso, ampliando sua formação e experiência em sistemas educacionais de alto nível. Os professores retornam com uma experiência valiosa, com conhecimentos e práticas que podem aplicar em sala de aula, concursos públicos, programas de formação continuada e até em cargos de liderança educacional”, afirma.>

Ronald Ramírez, gerente de Recrutamento Internacional para a América Latina da Participate Learning Crédito: Divulgação

A remuneração oferecida aos professores selecionados varia entre US$ 41.000 e US$ 55.000 por ano, o equivalente a R$ 213 mil a R$ 286 mil anuais, com base na cotação média de abril de 2025 (R$ 5,20). Para comparação, o rendimento médio anual de um professor da rede pública com ensino superior no Brasil é de cerca de R$ 59.300, de acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2023.>

Além do salário, os educadores têm acesso à cobertura médica, passagens aéreas pagas, auxílio na obtenção do visto de trabalho e possibilidade de levar cônjuge e filhos durante o período de atuação nos EUA. A assistência, diz Ramírez, começa desde o processo seletivo, com oferecimento de suporte com toda a documentação, ajuda na chegada ao país, oficinas de adaptação cultural, orientação para moradia e convivência com a comunidade escolar.>

“Os educadores selecionados participam de uma preparação antes do início das aulas. É um treinamento com foco no currículo americano, gestão de sala de aula, diferenças culturais e no funcionamento do sistema educacional norte-americano”, explica o gerente de Recrutamento Internacional.>

O processo de seleção é 100% online e leva, em média, dois meses. Primeiro, o candidato se inscreve no site oficial e, em seguida, participa de entrevistas, análises de perfil, verificação de documentos e orientações sobre os próximos passos. Durante a estadia nos EUA, os professores também contam com uma rede de apoio formada por educadores de outros países e com o acompanhamento da própria equipe da Participate Learning.>

“Buscamos professores com vocação, adaptabilidade e experiência. O domínio do inglês é essencial, mas também valorizamos a vivência prática em sala de aula e o comprometimento com a missão educacional. Temos uma comunidade ativa, com partilha de experiências e acolhimento. O professor não vai estar sozinho”, garante Ramírez.>

Atualmente, a organização apoia docentes de mais de 60 localidades internacionais, representando 38 países independentes. A iniciativa integra o programa de intercâmbio BridgeUSA, vinculado ao governo norte-americano. Embora os contratos tenham prazo determinado, Ronald esclarece que o objetivo principal não é incentivar a permanência dos professores no exterior, e sim o retorno deles ao país de origem. “Queremos que eles apliquem o conhecimento aqui, transformando realidades locais. A experiência internacional deve ser uma ponte, não um destino final”, destaca.>

Quem pode se inscrever? >

As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas diretamente pelo site www.participatelearning.com/teach-in-the-usa. >

Para participar, é necessário:>

Ter nível avançado de inglês (não é exigido certificado, a fluência será avaliada em entrevista);>

Ter pelo menos dois anos de experiência como professor em tempo integral, após a graduação;>

Estar atuando como docente atualmente, seja em escola pública ou privada;>

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida;>