11 livros sobre Bíblia para renovar a sua fé

Setembro é um mês especial para os cristãos, dedicado à celebração da Bíblia, o livro sagrado que há séculos guia a fé, oferece consolo e ilumina os caminhos dos fiéis. Este período serve para refletir sobre a relevância atemporal das Escrituras, que continuam a dialogar com o mundo moderno, desde pergaminhos até as telas dos smartphones.

Além das edições tradicionais da Bíblia, existem livros que trazem uma abordagem direcionada a temas específicos com base em passagens. São obras que exploram o poder transformador da oração e aos leitores interessados em alinhar sua vida financeira com os princípios cristãos. Assim, o Mês da Bíblia não é apenas um convite à leitura das Escrituras, mas também à vivência dos ensinamentos em diferentes aspectos da vida.

1. Bíblia 365 – NVT

2. Bíblia 365 para Corajosas

Escrita com o texto da Nova Versão Transformadora (NVT), a Bíblia 365 para Corajosas também foi pensada para a leitura diária ao longo de um ano. Seu diferencial está na organização feita por autoras de livros infantojuvenis.Uma leitura repleta de lições atemporais sobre como viver com mais confiança e coragem.

3. Bíblia NVT para Anotações e Esboços

4. Jesus, o Livro

Nos últimos dois milênios, estudiosos analisaram as Escrituras para entender a vida do filho de Deus. “Jesus, o Livro” reúne os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João de forma acessível e fundamentada, contando a história d’Ele em ordem cronológica e estruturada em capítulos.

5. Bíblia 365 – Edição Católica (NVT)

Para os católicos que buscam maior conexão com Deus, a dica é esta edição da “Bíblia 365”. Com apenas 15 minutos de dedicação por dia, ao fim de um ano o leitor terá concluído a leitura do Antigo e do Novo Testamento, além de Salmos e Provérbios.