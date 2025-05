sua diversão

3 simpatias para fazer no Dia dos Pretos Velhos

Frequentemente invocados em trabalho de cura, eles utilizam seus conhecimentos para ajudar em doenças físicas, emocionais e espirituais

Publicado em 13 de maio de 2025 às 14:09

Os Pretos Velhos transformaram o sofrimento em ensinamentos e fé viva Crédito: Imagem: Cristian Maciel06 | Shutterstock

Em 13 de maio celebra-se o Dia dos Pretos Velhos, guias espirituais venerados em diversas expressões religiosas brasileiras, como a Umbanda, o Candomblé, a Kimbanda e o Catimbó. Essas entidades representam antigos sábios de origem africana que, mesmo submetidos à escravidão no Brasil, conservaram suas raízes, seus valores e suas práticas espirituais. >

Mais do que relembrar a abolição da escravatura, a data enaltece a herança ancestral negra e reconhece a profundidade espiritual dos Pretos Velhos, que, com humildade e sabedoria, transformaram sofrimento em ensinamento e resistência em fé viva. >

“Os Pretos Velhos representam a sabedoria e experiência dos mais velhos, independentemente da época em que nasceram. Frequentemente invocados em trabalho de cura, utilizam seus conhecimentos de ervas e plantas para ajudar a curar doenças físicas, emocionais e espirituais , ajudando as pessoas em questões como saúde, relacionamentos, trabalhos, finanças e na área emocional”, comenta a espiritualista Kelida Marques. >

Os Pretos Velhos são entidades fortes e, com muita fé, seus pedidos eles hão de atender. Veja, abaixo, 3 simpatias fáceis de fazer para atrair perdão, abundância e amor! >

1. Simpatia de Preto Velho para a pessoa te pedir perdão

Materiais

1 papel sem linhas

Caneta ou lápis

Água benta. Em falta de água benta, pode usar água da torneira ou fluidificada/benzida em algum centro espírita ou kardecista. >

Modo de fazer

Escreva sete vezes o nome da pessoa no papel, pode ser o nome completo ou o nome que você souber. Sobre cada nome escrito, desenhe sete cruzes, totalizando 49 cruzes no papel. Enquanto desenha, recite: “(o nome da pessoa), em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, perdão você há de pedir”. Pegue a água, molhe o dedo e faça um único sinal de cruz sobre o papel. >

2. Simpatia de Preto Velho para atrair dinheiro, abundância, emprego, vendas e abertura de caminhos

Materiais

1 copo de vidro

1 dedo de canela em pó e cravo-da-índia em pó ou em grãos

1 folha de papel branco e sem linhas

Caneta ou lápis >

Modo de fazer

Pegue o papel em branco e escreva detalhadamente o que deseja conquistar: dinheiro, emprego , vendas etc. Comece o texto com: “eu, [seu nome], desejo [descreva seu desejo], até o dia [x], do mês [x], ano [x]”. O tamanho do pedido não importa. Após escrever, diga 3 vezes: “eu ativo esse desejo na força das almas santas e benditas”. Em seguida, lamba o pedido. Dobre o papel várias vezes, rasgue-o em pedaços e coloque no copo com a canela e o cravo-da-índia. >

Misture tudo com o dedo enquanto continua falando o que deseja. Coloque o copo destampado em cima de um móvel ou da geladeira. Deixe-o lá por sete dias, sem mexer ou se preocupar com ele. Após sete dias, despeje todo o conteúdo do copo na terra — pode ser em qualquer lugar limpo e sem sujeira. Vire as costas e vá embora sem olhar para trás. >

Faça uma simpatia para a Preta Velha e Vovó Maria para conseguir um amor Crédito: Imagem: Nao Novoa | Shutterstock

3. Simpatia para conseguir um amor

Materiais

1 lápis

1 copo ou xícara de vidro (preenchido até a metade com café)

1 colher de sopa de açúcar para adoçar o café (precisa ficar muito doce)

1 folha de papel branco e sem linhas >

Modo de fazer

No papel, escreva o nome da pessoa amada sete vezes. Em seguida, escreva o seu próprio nome por cima do nome da pessoa, também sete vezes. Dobre o papel em sete partes. Coloque-o dentro do copo com café, já adoçado. Afunde-o no café, certificando-se de que ele não fique boiando. >

Segure o copo bem perto do rosto e diga: “Vovó Maria, Preta Velha Maria, pela força das 13 almas santas e benditas, eu rogo e peço para que essa pessoa seja doce, amada e que seja conforme os meus desejos (ou conforme o que você precisa que a pessoa seja)”. >

Coloque o copo em um local seguro onde não seja perturbado, como no chão da casa (exceto no banheiro) ou sobre um móvel. Deixe-o lá por 7 dias. Após, despeje o conteúdo do copo na terra, em uma planta, ou em um local limpo como uma praça. Evite despejar em locais com lixo. >

