5 estreias do Prime Video em fevereiro de 2025

O segundo mês do ano chega com lançamentos incríveis na plataforma de streaming

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 14:31

O mês de fevereiro traz grandes estreias para os assinantes do Prime Video

Em fevereiro, o Prime Video traz uma série de estreias empolgantes. Para os amantes de ação, 'Reacher' chega à terceira temporada, e Jack enfrenta uma conspiração criminosa e vilões implacáveis. Para quem prefere o universo dos doramas de fantasia, em 'Newtopia', os personagens precisam lidar com um surto de mortos-vivos e, ao mesmo tempo, um romance. Além disso, 'Clean Slate' apresenta uma abordagem de comédia e drama familiar, centrada em Harry e seu inesperado reencontro com o filho.

Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do Prime Video em fevereiro de 2025!

1. Invencível – 3ª temporada (06/02)

Em ‘Invencível’, Mark precisa lidar com as consequências de ter descoberto as verdadeiras intenções de seu pai Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

A série, baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, acompanha a jornada de Mark Grayson, um jovem que descobre seus superpoderes enquanto enfrenta os desafios de ser um herói. Na terceira temporada, composta por oito episódios lançados semanalmente, Mark precisa lidar com as consequências de ter descoberto as verdadeiras intenções de seu pai, Omni-Man, e tudo o que isso trouxe para sua vida. Além disso, novos aliados e inimigos surgem, expandindo o universo da trama e intensificando o confronto com os Viltrumitas.

2. Clean Slate (06/02)

Em ‘Clean Slate’, Harry e Desiree reconstroem o seu relacionamento após anos sem se falarem Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

A série de comédia, criada por Norman Lear, acompanha Harry (George Wallace), dono de um lava-rápido no Alabama, que vê sua vida virar de cabeça para baixo com o retorno de seu filho afastado. Após 23 anos sem contato, o pai descobre que o filho agora é Desiree (Laverne Cox), uma mulher trans. >

A narrativa explora a reconstrução do relacionamento entre pai e filha, enquanto ambos lidam com suas diferenças em meio a uma comunidade diversa e acolhedora. Com personagens cativantes e situações emocionantes, a série aborda temas de família, aceitação e segundas chances de forma leve e inspiradora.

3. Newtopia (07/02)

Em ‘Newtopia’, Lee Jae-yoon e Kang Young-ju enfrentam um apocalipse zumbi Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

O dorama acompanha Lee Jae-yoon (Park Jeong-min), um soldado que ingressou tardiamente no serviço militar e lida com dúvidas sobre o futuro. Após o fim de seu relacionamento com Kang Young-ju (Jisoo), uma jovem engenheira recém-formada, ambos se encontram em meio a um apocalipse zumbi que devasta a Coreia do Sul. >

Enquanto Jae-yoon enfrenta o caos durante o serviço militar, Young-ju tenta sobreviver nas ruas infestadas de mortos-vivos em Seul. Separados pelas circunstâncias, os dois lutam para permanecer vivos e se reencontrarem. A série mistura ação, drama e romance, trazendo uma nova abordagem ao gênero zumbi.

4. Minha culpa: Londres (13/02)

No longa ‘Minha culpa: Londres’, Noah se apaixona pelo meio irmão Nick Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

A adaptação londrina do livro "Culpa Mía", de Mercedes Ron, acompanha Noah (Asha Banks), uma jovem de 18 anos que se muda dos Estados Unidos para a capital inglesa após sua mãe, Ella, casar-se com o milionário William. Em sua nova realidade, a protagonista conhece Nick (Matthew Broome), seu meio-irmão rebelde, por quem sente uma atração irresistível. Entre conflitos familiares, tensões românticas e perigos ocultos, ela tenta se ajustar à vida londrina enquanto descobre mais sobre si e sua relação com Nick.

5. Reacher – 3ª temporada (20/02)

Em ‘Reacher’, Jack se infiltra em uma organização criminosa e enfrenta inimigos do passado Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video