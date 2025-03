sua diversão

5 filmes que estreiam no cinema em abril de 2025

Com grandes lançamentos, o mês promete entretenimento para todos os públicos

Portal Edicase

Publicado em 17 de março de 2025 às 17:07

O cinema traz grandes filmes em abril Crédito: Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.

Abril traz estreias cinematográficas para todos os gostos. Para os fãs do jogo Minecraft, há o primeiro filme live-action da franquia, “Um Filme Minecraft”. Para quem ama comédias românticas, “Regras do Amor na Cidade Grande ” promete encantar com uma história de autodescoberta. Para os admiradores da série de sucesso “The Chosen”, chega às telonas “The Chosen: Última Ceia”, com uma visão única sobre os últimos momentos da vida de Jesus. >

Veja, a seguir, mais informações sobre esses e outros lançamentos que chegam ao cinema em abril! >

1. Um Filme Minecraft (03/04)

“Um Filme Minecraft” é a primeira adaptação Crédito:

O longa dirigido por Jared Hess traz a primeira adaptação live-action do aclamado jogo “Minecraft”. A trama acompanha quatro amigos: Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks), que, de maneira inesperada, são transportados para um mundo totalmente construído por blocos. >

Para encontrarem um caminho de volta para casa, eles precisam se adaptar e aprender a sobreviver nesse ambiente repleto de desafios. Durante a jornada, conhecem Steve (Jack Black), um construtor talentoso e excêntrico, que se torna um aliado essencial na missão. Conforme enfrentam perigos e desvendam os mistérios desse universo, os protagonistas descobrem habilidades e forças que podem mudar suas vidas no mundo real. >

2. Regras do amor na cidade grande (03/04)

O longa “Regras do amor na cidade grande” acompanha Jae-hee e Heung-soo, que desenvolvem uma conexão inesperada Crédito: Imagem: Reprodução digital | A2 Filmes

Baseado no romance homônimo de Park Sang Young, a história acompanha Jae-hee (Kim Go-eun), uma jovem independente e destemida, que vive sem se importar com a opinião dos outros. Sua rotina muda completamente quando ela descobre um segredo de seu melhor amigo e com quem divide a casa, Heung-soo (Steve Sanghyun Noh). >

Embora não se encaixem no conceito tradicional de casal ideal, os dois acabam criando uma conexão inesperada. Enquanto lidam com os desafios da vida urbana e com as constantes fofocas ao seu redor, eles escolhem viver de acordo com suas próprias regras, embarcando em uma jornada de autoconhecimento, amor e transformação. >

3. Código Alarum (03/04)

O filme “Código Alarum” acompanha Joe e Lara, que precisam desvendar uma conspiração para salvar suas vidas Crédito: Imagem: Reprodução digital | IMAGEM FILMES

A trama acompanha Joe (Scott Eastwood) e Lara Travers (Willa Fitzgerald), ex-agentes secretos que decidem abandonar suas carreiras para viverem uma vida tranquila. Durante uma estadia em um resort isolado, eles testemunham a queda de um avião e encontram um pen drive contendo dados ultrassecretos, tornando-se alvos de uma caçada internacional. >

Diversas organizações, incluindo a CIA e o perigoso mercenário Orlin (Mike Colter), acreditam que o casal está ligado à Alarum, uma rede secreta de espiões desonestos. Para sobreviver, Joe busca a ajuda de Chester (Sylvester Stallone), um ex-colega que agora tem ordens para eliminá-los. Enquanto Lara luta sozinha contra assassinos no resort, Joe precisa resgatá-la e desvendar a conspiração por trás do misterioso pen drive. >

4. The Chosen: Última Ceia (10/04)

“The Chosen: Última Ceia” oferece uma visão única sobre os últimos momentos da vida de Jesus Crédito: Imagem: Reprodução digital | Trafalgar

“ The Chosen: A Última Ceia” leva a aclamada série “The Chosen” novamente para a tela grande, explorando com profundidade os momentos que antecedem a última refeição de Jesus com seus discípulos. Esse capítulo especial oferece uma nova perspectiva sobre os eventos que marcaram a história do cristianismo. >

Ao chegar a Jerusalém, Jesus é recebido com entusiasmo pelo povo que espera sua liderança. No entanto, em vez de confrontar diretamente o domínio romano, ele surpreende ao condenar a corrupção no templo, provocando tensão entre seus seguidores. Enquanto os discípulos compreendem melhor sua missão, os preparativos para a Última Ceia se tornam um momento de ensinamentos e revelações. >

5. Nas terras perdidas (17/04)

O longa “Nas terras perdidas” acompanha a jornada de Alys e Boyce por um mundo desconhecido e cheio de armadilhas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Diamond Films

O filme é uma adaptação cinematográfica de um dos contos de George RR Martin, autor de “Game of Thrones”. A trama segue uma rainha que, em busca de poder para transformar seu próprio corpo, recorre à enigmática e temida feiticeira Gray Alys (Milla Jovovich). >