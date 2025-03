sua diversão

5 orações da manhã para começar bem o dia

Veja como iniciar as atividades com mais energia e conexão com o divino

Portal Edicase

Publicado em 18 de março de 2025 às 19:07

A manhã é um ótimo momento para rezar e começar o dia com gratidão Crédito: Imagem: Max kegfire | Shutterstock

A manhã é um momento especial para renovar as energias, alinhar os pensamentos e começar o dia com positividade. É um tempo de reflexão, gratidão e conexão com aquilo que nos fortalece. Reservar alguns instantes para buscar inspiração e direcionamento por meio das orações pode trazer mais leveza e propósito às atividades. >

Veja, abaixo, 5 orações para começar bem o dia! >

1. Oração ao acordar

Querido Pai Celestial, agradeço-Te por um novo dia. Sou grato pelo sono tranquilo que me concedeste e pela Tua proteção vigilante. Seu cuidado me enche de contentamento e alegria. Ofereço louvor ao Teu Santo Nome. Coloco meu tempo, vida e família em Tuas mãos neste novo dia. Que a Tua Santa Palavra seja o nosso guia na vida, no estudo e na nossa jornada, para que possamos caminhar na Tua vontade por toda a vida. Estou grato e continuarei a louvá-Lo para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém! >

2. Oração aos Arcanjos

Pelos Arcanjos , pedimos a proteção da nossa Igreja, das nossas famílias, nosso trabalho e saúde. Onde houver o mal, defendei-nos e protegei-nos, ao mesmo tempo nos ilumine contra toda a tentação do demônio. Sede nossos companheiros e amigos na caminhada rumo ao Céu. Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, rogai por nós! >

3. Oração da manhã ao Anjo da Guarda

Meu grande e querido Santo Anjo , logo pela manhã quero saudar-vos cheio de amor! Andareis comigo, rezareis comigo, ajudar-me-eis a ter ânsia de Deus, fareis com que eu descubra em toda parte o que é bom e ajudar-me-eis a ter somente bons pensamentos e as palavras apropriadas. Assim o dia será grande, porque vós estais comigo; meu bom Anjo! Amém! >

Ore para ter um dia abençoado no trabalho Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

4. Oração para abençoar o trabalho

Querido Deus, neste momento, elevo minha voz em gratidão e peço que abençoe abundantemente meu trabalho e todas as atividades que realizo. Dá-me sabedoria e discernimento para enfrentar os desafios e superar as adversidades que surgirem em meu caminho. Fortalece minhas habilidades e talentos, para que possa desempenhar minhas responsabilidades com excelência. >

Que o fruto deste trabalho seja recompensado com sucesso e realizações. Que sejamos luzes inspiradoras para nossos colegas de trabalho e fonte de bênçãos para todos ao nosso redor. Em Teu Nome, amém! >

5. Oração de proteção

Ó, incomparável Senhora da Conceição Aparecida , Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos. >

Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado a vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos. Tomamo-vos para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho, Jesus. >