5 orações para alcançar paz interior e proteção

Orar é um gesto de entrega e reflexão que pode trazer clareza, serenidade e um sentimento de acolhimento espiritual

As orações são uma forma de alcançar mais paz interior Crédito: Imagem: Malivan_Iuliia | Shutterstock

As orações podem ser aliadas poderosas em diferentes momentos da vida, especialmente quando buscamos conforto emocional, paz interior e proteção. Ao estabelecer uma conexão com o sagrado, é possível encontrar força para enfrentar dificuldades, aliviar a ansiedade e renovar a esperança. Além disso, orar é um gesto de entrega e reflexão que pode trazer clareza, serenidade e um sentimento de acolhimento espiritual, mesmo diante dos desafios mais intensos. >

Abaixo, confira 5 orações para alcançar paz interior e proteção! >

1. Oração para alcançar paz interior

Querido Deus, neste momento de agitação e ansiedade, peço que me concedas serenidade e paz interior. É tão difícil, Jesus, viver constantemente agitado, inquieto e sufocado por esses sentimentos de ansiedade. Liberta-me dessa agonia e traz alívio à minha alma ! >

Quero estar livre dessa opressão e conseguir respirar fundo. Quero dormir em paz e sentir a verdadeira paz que vem do alto! Ajuda-me a ter o coração sereno, manso e humilde, tal como Tu és. Por favor, Deus bendito, afasta todos os medos e as preocupações que assolam meu coração. Enche-me com Tua paz que excede todo entendimento. >

Espírito Santo, faz transbordar na minha vida os teus frutos, para assim ser cheio de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Somente o Senhor pode me conceder a graça de viver a vida com mais leveza e amor. Ajuda-me a confiar em Ti e a descansar em Tua presença constante. >

Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. >

2. Oração para a paz interior

No alvorecer da esperança, venho Te pedir, Senhor, a paz que restaura os corações aflitos. Desejo a paz, que cura as feridas e tranquiliza as emoções agitadas das falas precitadas. Cubra-me com o manto da serenidade, ilumina-me com a luz da bondade e acalma minhas tempestades interiores. >

Ensina-me, Senhor, a lição das flores, que, silenciosamente, desabrocham espalhando a beleza da vida e o perfume suave da delicadeza sem nada pedir em troca. Que minha vida irradie a paz das manhãs e o acalento findar das tardes serenas. Que meu silêncio não seja apenas ausência de palavras, mas, sim, uma oferta de amor a Ti. >

Fala, Senhor, através do meu olhar! Que eles possam ver além das aparências, e que meus pensamentos de condenação se convertam em prece pela conversão para aqueles que, antes de me roubarem a paz, já furtaram de si próprios a dádiva do amor. >

Que os ventos contrários da maldade alheia não ofusquem a beleza da caridade; que os espinhos do julgamento sejam professores para aqueles que ainda precisam aprender a graça de se deixarem florescer de bondade. >

Em Tuas mãos, depósito minha esperança de ser para todos o que Tu és para mim: uma fonte inesgotável de misericórdia na qual, agora, adentro para alvejar com Teu amor minha alma aflita e cansada. Amém! >

Oração ao anjo da guarda ajuda a atrair proteção Crédito: Imagem: Rocketclips, Inc. | ShutterStock

3. Oração ao anjo da guarda para proteção

Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor , guardai-me sempre na paz de vosso amor. >

Dos perigos, livrai-me; do mal, libertai-me; >

e nos momentos de angústia, consolai-me! >

Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixais o mal de mim se aproximar. >

Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar! >

Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, >

para que minha alma tranquila descanse sem aflições. >

E que no alvorecer de um novo dia, eu acorde feliz e restaurado, >

e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado! >

4. Oração para ter paz

Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor: ser paciente, compreensivo, justo, calmo e alegre. Quero ver Teus filhos como o Senhor mesmo os vê, e ver somente o bem em cada pessoa que passar pelo meu caminho. >

Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha minha alma e que meu espírito viva só de paz. Que eu seja tão bom e alegre que todos que de mim se aproximem sintam a Tua presença, meu Deus. Senhor, revista-me interiormente da Tua beleza, e que, no decorrer deste dia, eu a todos revele o Teu amor. Amém. >

Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida. Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos. >

5. Oração à Nossa Senhora Aparecida para proteção

Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida , que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos. >

Tomamo-nos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho, Jesus. >