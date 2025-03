sua diversão

5 séries surpreendentes para ver na Max

Veja uma lista com tramas imperdíveis que vão te prender do começo ao fim

Publicado em 20 de março de 2025 às 18:07

O catálogo da Max está repleto de séries imperdíveis e envolventes Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max

Se você está procurando novas séries para maratonar, a Max tem uma seleção imperdível. Começando com “The Pitt”, um clássico dos dramas médicos, e “Efeitos Colaterais”, uma animação adulta que mistura surrealismo, comédia e drama. Para os fãs de produções com temas sociais, “The White Lotus” é a escolha ideal. Para quem adora uma boa comédia, “Hacks”, vencedora de “Melhor Série de Comédia” no Emmy Award 2024, não pode faltar na lista. >

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras produções surpreendentes da Max! >

1. The Pitt (2025)

“The Pitt” retrata os desafios enfrentados por profissionais de saúde no Estados Unidos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max

Estrelada por Noah Wyle, “The Pitt” acompanha o Dr. Robby Robinavitch, chefe do serviço de urgência, durante um intenso turno de 15 horas em um hospital nos Estados Unidos. A cada episódio, a série retrata como os profissionais enfrentam desafios pessoais, políticos e emocionais enquanto lidam com pacientes em estado crítico. A trama também aborda temas sensíveis, como a sobrecarga no sistema de saúde norte-americano e a resiliência necessária para salvar vidas. >

2. Efeitos Colaterais (2025)

“Efeitos Colaterais” conta a história de dois jovens que descobrem um cogumelo mágico capaz de curar diversas doenças Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max

Criada por Joseph Bennett e Steve Hely, “Efeitos Colaterais” conta a história de Marshall e Frances, dois ex-colegas de ciências que descobrem um cogumelo com propriedades medicinais, capaz de curar diversas doenças. A descoberta tem o potencial de revolucionar tratamentos, mas, ao tentarem lançar o medicamento no mercado, os jovens se deparam com conspirações governamentais e de grandes empresas farmacêuticas para impedir a divulgação da droga. Então, eles precisam lutar de todas as formas para compartilhar esse conhecimento. >

3. The White Lotus (2021)

“The White Lotus” é uma sátira social que critica o capitalismo e as dinâmicas sociais Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max

Uma minissérie original da Max, “The White Lotus” é uma sátira social que usa do humor para criticar o capitalismo e as dinâmicas de classe. Na trama, personagens ricos, brancos e um tanto afetados por suas condições sociais se hospedam em um resort de luxo, no Havaí, para aproveitarem as férias. No local, além de lidarem com o egocentrismo, problemas sociais e familiares uns dos outros, eles convivem com os funcionários do hotel, que precisam atender às suas exigências enquanto enfrentam situações caóticas. Com reviravoltas inesperadas, a série faz uma crítica a alta sociedade norte-americana. >

4. Hacks (2021)

“Hacks” acompanha as aventuras de duas comediantes que tentam recuperar o prestígio de suas carreiras (Imagem: Reprodução digital | Max) ‘(Imagem: Reprodução digital | Max) Crédito:

Uma série de comédia estadunidense, criada por Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky, “Hacks” acompanha Deborah Vance (Jean Smart), uma lendária comediante de Las Vegas que enfrenta a decadência de sua carreira. Prestes a perder uma de suas maiores conquistas — uma residência em Las Vegas —, ela decide contratar a jovem comediante Ava Daniels (Hannah Einbinder) para renovar seu repertório. >

O que Deborah não sabe é que Ava também está em crise, após ser cancelada na internet por uma piada insensível. Buscando recuperar seu status , Ava aceita o trabalho, e o que parecia uma parceria impossível acaba se transformando em uma relação surpreendente, repleta de embates afiados e aprendizado mútuo. >

5. Shameless (2011)

“Shameless” acompanha a história de seis filhos que tentam superar os desafios do dia a dia, enquanto lidam com um pai alcoólatra (Imagem: Reprodução digital | Max) Crédito: