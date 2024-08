ENTRETENIMENTO

7ª Mostra de Cinema de Fama revela filmes selecionados com produções de todo o mundo

Nova edição aborda a ancestralidade e a representatividade, promovendo um encontro multicultural por meio do cinema

Publicado em 3 de agosto de 2024 às 00:19

A cidade de Fama, localizada na região de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, está prestes a receber a 7ª edição da Mostra de Cinema de Fama, que acontecerá de 22 a 25 de agosto. O evento, com o tema “Ancestralidades e Representatividade no Cinema Brasileiro”, celebra a diversidade cinematográfica apresentando filmes de todo o Brasil e do mundo.

Com uma seleção rica e variada de 44 filmes em quatro mostras competitivas, esta edição destaca 8 produções cinematográficas mineiras, representando várias regiões do estado, 7 obras de animação nacionais e 10 animações internacionais de países da Europa, Ásia e América Latina. A Mostra Fama ainda traz 19 filmes de diferentes estados brasileiros, reforçando a pluralidade de vozes e narrativas no cinema nacional. Confira os talentos que estarão presentes este ano:

FILMES SELECIONADOS

Mostra Mineira (135 min)

· Gemas da Terra, de Nayara Oliveira, Salinas - MG, 9 min

· Lapso, de Caroline Cavalcanti, Lagoa Santa - MG, 24 min

· Morro do Cemitério, de Rodrigo Rezende Meireles, Conselheiro Lafaiete - MG, 20 min

· Myself, de Elizeu Gonçalves Mol e Robert de Andrade, Timóteo - MG, 8 min

· Nação Comprimido, de Bruno Tadeu, Nova Lima - MG, 22 min

· O Silêncio Elementar, de Mariana de Melo, Belo Horizonte - MG, 15 min

· O Tesouro do Corsário, de Hércules Delfino Gouveia, Alfenas - MG, 22 min

· Santa Terra Morro da Gurita, de Romulo Correa, Divinópolis - MG, 15 min

Mostra Animação (70 min)

· Agosto dos ventos, de Paulo Henrique Antunes, Montes Claros, MG, 5 min

· Café, de Duda Justus, Lincoln Barela e Guilherme Bucco, Curitiba, PR, 5 min

· Iroco, de Denis Leroy Faria, Belo Horizonte, MG, 10 min

· Lagrimar, de Paula Vanina, Natal, RN, 14 min

· Maré Braba, de Pâmela Peregrino, Porto Seguro, BA, 7 min

· Tempo trem, de Roberta Filizola e Guilherme C., Fortaleza, CE, 15 min

· Visagens e Visões, de Rod Rodrigues, Belém, PA, 19 min

Mostra Animação Internacional (Online) (76 min)

· Being Ten, de Fatemeh Jafari, Irã, 18 min

· Four walls of memory, de Joanna Płatek, Polônia, 12 min

· La Cuenta Venerable, de Pablo Atahualpa Gutierrez Beltrán, Colômbia, 24 min

· poong, de Laurent Hiroyuki Rohrbasser, Robin Szymczak e Vinh Nguyen, Suíça, 2 min

· Projections #2 - Water?, Direção coletiva, Itália, 8 min

· Train, de Pinru Liu, China, 7 min

· Veni Vidi Non Veci, de Leonor Calaça, Portugal, 4 min

Mostra Fama (296 min)

· Afrofuturismo ART DOC, de Antonio Filho e Jefferson Soares, Teresina, PI, 20 min

· As placas são invisíveis, de Gabrielle Ferreira, São Paulo, SP, 25 min

· Buraco de minhoca, de Marília Hughes Guerreiro, Salvador, BA, 14 min

· Casulo, de Aline Flores, São Paulo, SP, 20 min

· Diga ao povo que avance, de Evelyn Oliveira Freitas, Mossoró, RN, 15 min

· Dona Taquariana, uma cabocla brasileira, de Abimaelson Santos, São Luís, MA, 14 min

· Entre o rio e a praça, de Paulo Pontes, Recife, PE, 18 min

· Está tudo bem, de Rodrigo Herzog, Porto Alegre, RS, 12 min

· Foguete, de Ernani Silveira, Natal, RN, 12 min

· Fossilização, de João Folharini, Rio de Janeiro, RJ, 10 min

· Mel da Floresta Xingu, de Jorge Esteban Sepulveda Tejos, Lucas do Rio Verde, MT, 18 min

· Memórias culinárias do Quilombo Ausente Feliz, de Lucas Assunção, Sêrro, MG, 15 min

· Movimentos Migratórios, de Rogério Cathalá, Salvador, BA, 15 min

· O que nos espera, de Chico Bahia e Bruno Xavier, São Paulo, SP, 20 min

· Roque Araújo - História viva do Cinema Novo, de Elber Xavier Araújo, Rio de Janeiro, RJ, 15 min

· Toró, de Clara Ferrer e Marcella C. De Finis, Guapimirim/Magé, RJ, 20 min

· Travessia, de Gabriel Lima, Rio de Janeiro, RJ, 15 min

· Vai ficar tudo bem, de Wescley Di Luna, Rio de Janeiro, RJ, 15 min

· Vera, meu Amor, de Victoria Nolasco, Goiânia, GO, 3 min

Temática da 7ª edição

A edição deste ano coloca em foco a ancestralidade e espiritualidade afrodescendente, pilares fundamentais na construção da identidade brasileira. “Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não uma história do Brasil sem o povo negro”. Essa frase norteará as atividades e discussões do evento. Destaca a importância de reconhecer e valorizar a contribuição dessas comunidades à sociedade brasileira.

Experiência cinematográfica ao ar livre

Os curtas-metragens serão exibidos em uma tela na Praça da Matriz, às margens do Lago de Furnas. Esta configuração proporcionará uma experiência única, permitindo aos espectadores apreciar a beleza natural da região enquanto assistem às produções cinematográficas.

Atividades interativas e educativas

Além das exibições, a Mostra de Cinema de Fama também oferecerá atividades complementares, como oficinas e discussões com cineastas e especialistas. Serão oportunidades para os participantes aprofundarem seus conhecimentos sobre o processo de criação cinematográfica e discutirem temas relevantes ao cinema e à representatividade.

SERVIÇO

7ª Mostra de Cinema de Fama

22 a 25 de agosto de 2024

Praça da Matriz

Fama, Minas Gerais

Entrada Gratuita